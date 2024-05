Kétszer is megnyerte a TV2-n futó Exatlont Szente Gréta – akiről néhány hónapja volt hír, hogy még mindig nem nyúlt a 30 millió forintos nyereményéhez –, a fiatal nő magánéletéről azonban nagyon keveset tudni annak ellenére, hogy viszonylag ismert arcnak számít a tévében. A Metropol ebben a keddi cikkében azt boncolgatta, van-e most párkapcsolata Grétának, a szálak pedig Debrecenbe vezettek.

Újra szerelmes a kétszeres Exatlon-győztes Szente Gréta?

Forrás: Szabolcs László / Metropol

Videók „buktatták le” az Exatlon-sztárt?

A lap emlékeztet, Grétáról korábban már lehetett tudni, hogy az Exatlon All Star után a verseny egy másik résztvevőjével, Kempf Zozo bmx-essel jött össze, bár a kapcsolatot hivatalosan nem vállalták fel. Sokat mondó viszont, hogy a műsor utáni hetekben a lány egyre többet járt Gyulára, Zozo akkori lakhelyére, de több helyen is látták őket együtt. A nyomok aztán eltűntek, és mindenki készpénznek vette a szakítást, ám most Gréta bevallotta, két éve boldog párkapcsolatban él.

A netezők között beindult a találgatás, aztán egyikük felvetette, hogy talán nem is új partnerről van szó, hanem az azóta Debrecenbe szerződött Kempf Zozóról.

Mivel Gréti Debrecenben is szokott futni a videóiban, és Kempf Zozo most igazolt át nemrég Debrecenbe, így elég sanszos, hogy róla van szó

– írta egy kommentelő, de más arra volt kíváncsi, hogyan tarthat két éve a kapcsolat, ha a lány pár napja még szinglinek vallotta magát TikTokon. Persze, ahogy arra a cikk is rámutat, egyáltalán nem biztos, hogy a régi románc felmelegedéséről van szó, hiszen Gréta akár civil párt is találhatott magának.