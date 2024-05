Akár formabontó vendéglátósként is építhetett volna karriert a debreceni származású Soma Mamagésa, ha annak idején nem dobja el az ezzel kapcsolatos ötletét. Az Index az épp Olaszországban nyaraló Soma egyik friss Insta-posztja nyomán azt írta, az előadóművész Castelmola településén járt, ahol rendkívül szokatlan, de annál érdekesebb tematikájú bárba tévedt be. Innen derült ki, hogy korábban már ő is elgondolkozott azon, hogy Magyarországon nyitnia kellene egy hasonló fogadót.

Bő 30 éve kezdtem el mondogatni a barátaimnak, hogy ha egyszer sok pénzem lesz, csinálok egy péniszbárt. Minden, ami csak lehetséges, péniszalakú lesz benne. A kilincsek, a vízcsapok, a tapéta mintája, a villanykapcsolók, stb. De ebből nem lett semmi, úgy látszik, ennyire nem érdekelt a dolog

– írta bejegyzésében Soma, aki egyébként örömmel konstatálta, hogy az ötletét már megvalósították.