A felemelő előadásokkal tarkított ünnepségen Balázs Ákos alpolgármester kiemelte: a mai, nehézségekkel terhelt időszakban talán minden eddiginél nagyobb szükség van a jövő generációinak számára pozitív jövőképet, befogadó közösségeket és erős erkölcsi iránymutatást adni. – Éppen ezért fontos az egyházakkal való együttműködés, hogy közösen hozzunk létre oktatási intézményeket, ahol mindez teljesülni tud – mondta.

Balázs Ákos alpolgármester

Forrás: Molnár Péter

Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban katolikus templom és óvoda is épült a városrészen. Hangsúlyozta, hogy Debrecen, így Józsa erőssége is a jó együttműködéseken alapul, és méltatta az egyházakkal való közös gondolkodás gyümölcsét. Mint mondta, a 13 ezernél is magasabb lakosságszámú településrész fejlődéséért sokat dolgoztak az elmúlt időszakban, többek között nagy hangsúlyt fektetnek a teremtett környezet védelmére, mellette oktatási-nevelési intézményeket újítottak fel, létrehoztak egy bölcsődét, egy másik építése pedig folyamatban van, de ugyancsak tervezés és kivitelezés alatt áll a közlekedésfejlesztés ügye Józsát illetően.