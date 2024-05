A Debreceni Egyetem kosárlabdacsapata a nyolcadik helyen zárta a Tippmix Férfi NB I. A 2023-24-es kiírását, melynek végeztével a klub vezetése elkezdte a jövőévi csapat felépítését. Elsőként Andjelko Mandics vezetőedzővel sikerült megállapodni a folytatásról, munkáját Pethő Ákos és Jávor Barna segítik majd – írta a deac.hu.

Andjelko Mandics elismert edző hazánkban

Mint ismert, Mandics 2023 januárjában David Dedek helyét vette át, kinevezését követően a fehér-feketék a hátralévő tíz mérkőzésükből nyolcat megnyertek az alapszakaszban, mellyel sikerült bejutni a rájátszásba, a megszerzett hatodik hely pedig a klub történetének második legjobb szereplése volt. A mögöttünk álló szezonban az ötödik pozícióból kvalifikálta magát a csapat a playoffra, s bár csak egy hajszálon múlt az elődöntőbe jutás, végül a nyolcadik helyen végzett a csapat. Mandics eddigi segédje, Darko Ivanovics viszont távozik a klubtól, a másodedzői feladatokat a következő szezontól Pethő Ákos látja el, aki a B-csoportos U23-as csapat vezetőedzője is lesz egyben. Az U18-as válogatott szövetségi edzője az előző kiírásban az akadémia junior csapatát irányította, de rendelkezik elsőosztályú tapasztalattal is, hiszen az Alba Fehérvár szakmai stábját korábban két évig erősítette, míg legutóbb az akkor még első osztályú Nyíregyháza vezetőedzője volt.

A stáb harmadik tagja Jávor Barna lesz, aki ebben a szezonban az akadémia U16-os csapatának vezetőedzője, de a 2022-23-as idényben már dolgozott az első csapatnál, kezdetben David Dedek, majd később Mandics munkáját segítette. A DEAC erőnléti edzője az elmúlt évekhez hasonlóan Szabó Róbert lesz. – Andjelko Mandicsnál biztos kezekbe került az első csapat irányítása, és amellett, hogy a klubvezetés elégedett a munkájával, szerettük volna megtartani a folytonosságot, nem volt kérdés, hogy vele szeretnénk haladni a megkezdett úton. Segédje Pethő Ákos lesz, aki egyrészről rendelkezik már élvonalbeli tapasztalattal, másrészről a jövőévi B-csoportos csapat vezetőedzőjeként a fiatalok beépítésében is segíthet, mely továbbra is legfőbb céljaink egyike. A stábbal közösen már megkezdtük a jövőévi keret kialakítását, több, az idei szezonban is minket erősítő játékossal sikerült már megállapodnunk, melyet hamarosan be is jelenhetünk – mondta a 2024-25-ös szezon szakmai stábjának kialakítása kapcsán Becsky István szakosztályvezető.