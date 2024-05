Május 6-val az érettségi, május 13-val pedig szakmai vizsgák is elkezdődnek a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) 11 intézményében. Az elmúlt évek alatt folyamatosan nőtt a szakképzés iránt érdeklődők száma Debrecenben, melyet jól mutat az a felvételizők növekvő aránya. Mindezzel párhuzamosan bővült a képzési paletta és duális képzési lehetőségek aránya is. Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója május 6-án számolt be a felvételi időszak tapasztalatairól. Mint kifejtette, az idei évre a létszám stabilitását tűzték ki célul, ugyanis a debreceni gazdaság folyamatosan igényli az új szakembereket. – A felvételi időszak februárban indult és május 2-án derült ki, mely tanulókat fogadják az intézmények. Idén 19 ágazatban 39 technikumi, 29 szakmai képzést hirdettünk meg. 1700 tanuló iratkozhat be a 9. évfolyamara – osztotta meg. Hozzátette, újként jelennek meg az óvodai nevelés és a rendészeti képzések.

Szilágyi Sándor a sajtótájékoztatón elmondta, több mint 1400 diák tesz idén érettségi vizsgát

Forrás: Czinege Melinda

Több mint ezernégyszázan tesznek érettségi vizsgát

A DSZC intézményeiben több mint 1400-an tesznek érettségi és 2553-an szakmai vizsgát. A legnépszerűbb szakmák között szerepel a villanyszerelő, a logisztikai technikus, a szoftverfejlesztő és a gépjármű-mechatronikai technikus.

A DSZC diákjai az év során számos országos versenyen is bizonyították, hogy jól felkészíttettek, s jól felkészültek. A Szakma Sztár Fesztiválon 9 tanulónk jutott a döntőbe, ahol 1 negyedik és 2 harmadik hely mellett 6 második helyezést nyertek a fiatalok

– emelte ki Szilágyi Sándor. A versenyzők között volt többek között Pozsgai Zsolt, a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola ács szakos tanulója, aki harmadik helyezést ért el. A sajtótájékoztatón beszámolt a verseny menetéről, köszönetét fejezte ki a támogatásokért tanárainak, barátainak rokonainak. – Az ács szakma folyamatosan fejlődik, lépést kell tartani vele. Ugyanakkor fontos, hogy az új technológiák elsajátítása mellett a régi, hagyományos kötéseket se felejtsük el – emelte ki a fiatal szakember.

Pozsgai Zsolt, a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola ács szakos tanulója

Forrás: Czinege Melinda

Pósán László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke gratulált a fenntartó és intézményei eredményeihez, mint fogalmazott: a magasra tették a lécet a következő generáció számára.

A sikerekhez elengedhetetlen a folyamatos felkészülés. Az itteni eredmények viszont jól mutatják, hogy a DSZC elméleti és gyakorlati képzései képesek az elvárásokat teljesíteni

– hangsúlyozta.

Pósán László elmondta, országosan is egyedülálló a szakképzés és a felsőoktatás együttműködése Debrecenben

A kiszámítható jövőt is jelentheti egy szakma

A honatya elmondta, a szakképzés, a cégek hozzáállása, a fiatalok aktivitása azt mutatja, mindenki egy nyugodt, békés és kiszámítható jövőt szeretne, s mindez találkozik a város törekvéseivel is. – Debrecen múltja is ezt tükrözi, hisz a legnagyobb válságok idején kollégiumot alapított, egyetemet épített – emelte ki.

Hozzátette, a felsőoktatás is nyitottá vált a szakképzésből érkezők felé, egyre szélesebb az együttműködés a DSZC és a Debreceni Egyetem között. Ez az összefogás pedig példaértékű az országban.

A képzések mellett nyári napközi táborokat is szervez a szakképzési centrum. Makai Mária, a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola intézményvezetője és Gyöngyné Czene Ágnes, a Digitális Közösségi Alkotóműhely műhelymestere ismertették az idei lehetőségeket. Mind kiderült, a kreativitás, a 3D nyomtatás, az alkotás és a gasztronómia iránt érdeklődő, 10-14 éves fiatalokat is várják a különböző foglalkozásokra. A felhívások már elérhetőek a DSZC honlapján.