Fejes Tamás alighanem minden végét égette már annak a bizonyos gyertyának. Amellett, hogy már évtizedek óta a Tankcsapda dobosa, számos területen üzemeltet vállalkozást, régiségekkel kereskedik, és (többek között emiatt is) kipróbálta magát a Kincsvadászok című tévéműsorban, és az is kiderült, hogy ott lesz-e a második évadban. No de mégis hogyan jut mindenre ideje, energiája, és egyáltalán tart-e a kiégéstől? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt a Haon podcastadásában.

Fejes Tamás Kincsvadászok körében: Hogyan érezte magát? Tervben van számára a Kincsvadászok 2. évad?

A Kincsvadászok nagyon jót tett a megítélésemnek, megmondom őszintén, engem meg is lepett, hogy hirtelen ennyire jó ember lettem, és hogy ennyi pozitív visszajelzést kapok

– árulta el Fejes Tamás. Bevallotta, azért is érte váratlanul, hogy így megkedvelte a közönség, mert nem vett fel szerepet, ugyanolyan volt, mint a hétköznapi életében.

– Előre el is mondtam a TV2-nek, hogy nem tudok megrendelésre karaktert eljátszani – szögezte le. Hozzátette: hívták már táncolni, a Szerencsekerék című műsorba is kapott felkérést, illetve nem is egy kereskedelmi csatorna kereste már meg, azonban nem vállalta egyiket sem. A Kincsvadászokat már szerencsés összeállásnak tartja, mivel ő maga is kereskedő, a mindennapjai része az adásvétel.

No persze Till Attila (a sorozat műsorvezetője) unszolása is szükséges volt ahhoz, hogy végül engedjen a hívásnak, mivel jó kapcsolatot ápolnak egymással. És ha már ilyen jó barátok, Attila a forgatások ideje alatt végig mondogatta Tamásnak, hogy „Jó lesz ez, jó lesz ez…”, és végül igaza is lett.

Miért is? Azért, mert Fejes Tamás bejelentette, hogy igent mondott a második évadra is, amit nyáron fognak forgatni.

– Ahogy 50 éves lettem, azzal humorizáltam, hogy jön majd a kapuzárási pánik. Ilyenkor mindenki piros kabriót vásárol, és mindent odavág, amit addig az életében nem tett meg. Nekem már volt piros kabrió autóm… Ilyet még nem csináltam, életemben nem gondoltam volna, hogy tévézni fogok – mondta Fejes Tamás. Persze nemcsak saját maga, hanem a Tankcsapda miatt is voltak benne kételyek a szerepléssel kapcsolatban:

– Ha én utálom a kereskedelmi tévézést, akkor Laci még jobban… Először mondta, hogy ez neki nem tetszik, mert hogy biztosan olyan műsor, mint a Házasodna a gazda, Sidi viszont azt mondta, hogy ha akarom, csináljam, ha pedig nem akarom, akkor ne. Volt bennem egy hezitálás, hogy nem akarok rosszat ezzel a zenekarnak – világított rá.

Kapuzárási pánik jelei tűntek fel Fejes Tamásnál?

Tamásról valószínűleg sokan tudják, hogy mennyire szereti a járműveket, korábban írtunk is már róla, így a tévézés után más irányba eveztünk. Vajon a régi, benzinzabáló izomautókat, vagy a dögös motorokat szereti jobban rockerként? A Tankcsapda dobosa elmondta, bár nem vallja azt az elvet, hogy régen minden jobb volt, de úgy tartja, hogy az 1960-as és ’80-as évek között minden autónak megvolt a saját karaktere. Szerinte ez mára már eltűnt, és hiányzik a stílus, ezért inkább a régi darabokra vadászik – ami meglehetősen drága hobbi.

– Ha nyugdíjas leszek, szívesebben fogok járni egy 15-20 éves autóval, ami patika, mint egy vadonatúj lízingessel, ami ugyanúgy néz ki, mint a többi, csak más rajta a logó – mondta. Hozzátette, inkább az egyediséget keresi, és ezt a motorokban meg is találta, mivel úgy tartja, a Ducatit akár hangról is fel lehet már ismerni. Bár csak egy spontán kérdés volt, hogy szokott-e látogatni járműkiállításokat, mégis kikerekedett belőle a téma, hogy milyen kapcsolatot ápol a rajongóival:

Szeretem a kiállításokat, de amikor tízpercenként beszélni kell valakivel a semmiről, az már bosszant… Nem arról van szó, hogy engem zavarnak az emberek, mert tényleg aranyosak, nagyon sokan szólítanak meg kedvesen. Csak ez az álcimbiskedés… Úgy, hogy azt se tudom, ki az az ember, de már haverunk vagyunk, meg így tesó meg úgy tesó, na, ezt nem bírom. De ha valaki akar egy közös fotót, vagy mond egy mondatot, azzal semmi baj nincs. Nem vagyok embergyűlölő, csak szeretem, ha van tartalmas énidőm

– jelentette ki Fejes.

Campus Fesztivál 2024: Tankcsapda-akusztik is lesz a kínálatban

Hogy mehettünk volna el amellett, hogy 35. évfordulójához érkezett a Tankcsapda… S bár bizonyára rengeteg élményt tudna sorolni Fejes Tamás, mégis úgy véli, hogy jobb a jövőbe tekinteni, mert ha a múlton merengünk, az olyan, mintha már túl lennénk a csúcson.

– Nem szeretem kiemelni a karrierem csúcspontját, mivel a karrieremnek még nincs vége. A 35 éves jubileummal kapcsolatban inkább az jut eszembe, hogy most is a próbáról jövök, készülünk az első akusztikus koncertünkre a Campuson… Rottyon vagyunk gondolattal, ha egy hét nem hét napból állna, hanem tízből, az is kevés lenne, mert annyi tervünk van – szögezte le.

És ha már felmerült a debreceni Campus Fesztivál… Július 24-én, 25-én és 27-én fognak fellépni a legnagyobb slágerekkel, egy úgynevezett B-oldal koncertet is adnak azokból a dalokból, amik a többihez képest nem lettek kiugróan népszerűek, illetve, ahogy említettük, akusztikus formában is zenélnek majd – Bochkor Gábor debreceni rádiózása során hangzott el először a Tankcsapda bejelentése. Ráadásul Fejes most azt is elmondta, a podcastadásban először, hogy mivel jubileumát ünnepli a Jönnek a férgek című lemez is, az egész albumot el fogják játszani.

Jóllehet, az akusztikus hangszerelésről nem a kőkemény rockerekre asszociálunk általában, így kíváncsiak voltunk, hogyan jött ötlet a Tankcsapda zenészeinek, esetleg nem volt-e komfortzónán kívüli a kezdeményezés. Fejes Tamás viszont elmondta, hogy már régóta tervben volt a projekt, és ha valaki hallotta már a Nirvana akusztikus feldolgozásait, akkor körülbelül hasonló stílust képzeljen majd el a Campuson is Fejesék előadásában.

Ég a gyertya, ég… Hogyan tudja az összes vállalkozását kézben tartani Fejes Tamás?

Ahogy a cikk bevezetőjében is említettük, nagyon sok területen képviselteti magát Fejes, s ha józan ésszel belegondolunk, egyszerre zenekari ügyeket intézni, szórakozóhelyet, apartmanokat, éttermet üzemeltetni, bizniszelni, tévézni, és mindezek mellett még a családdal is időt tölteni úgy, hogy minden területen sikeres, kvázi lehetetlen… De neki hogy megy mégis minden jól? Természetesen elmondta:

– Tudod, mi erre a válasz? Sehogy… Nem tudom jól csinálni. Mindent sokkal jobban tudnék, ha csak azzal foglalkoznék, látom mindegyikben a hibát. Jobban tudnék dobolni, még jobban menne a Roncs is, a hangszerbolt is, bár ott már kacérkodunk a gondolattal, hogy nyissunk egy negyedik boltot is. De nem akarok álszerénykedni, ezt nem lehet normálisan csinálni, mert ezek hatással vannak egymásra. Annyira bizonytalan ez a világ, hogy szeretnék egy olyan szociális hátteret felépíteni, amelyben biztonságban érzem magam. Az, hogy túlvállalom magam, az benne van, de inkább jobb így élni, mint bánni, hogy mit nem csináltam meg – fogalmazott.

És hogy vannak-e buktatói neki is az üzleti életben? De még mennyire… Az adásban bővebben kifejtette, hogy meg kell birkózni azzal is, amikor váratlan pofon éri egy olyan embertől, akitől nem számít rá – és nem arra gondolt, hogy a Roncsbár mely pultjából lopnak, vagy hogy ki iszik ingyen a számlájára.