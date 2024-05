Az új játszótér egy újabb példája a mostani városvezetőség eredményességének

– Ez az önkormányzati ciklus olyan, mint a növénytermesztés: most érkeztünk a szüretelés idejéhez. Viszont ahhoz, hogy szüretelni tudjunk, nagyon sok munkát kellett elvégeznünk. Emögött a játszótér, illetve szabadidőpark kialakítása mögött is rengeteg munka van. Így tudjuk a gyümölcsét élvezni most és a jövőben is – fogalmazott Hajdúdorog polgármestere. Elmondta, a jövőben a Vasvári Pál és a Petőfi téri parkokat is felújítják. Cél, hogy modern kisvárosi képet mutasson a város központja is.

Nem maradhatott el az ünnepélyes szalagátvágás sem

Forrás: Molnár Péter

– Rengeteg munka, s igazi csapatmunka van egy-egy ilyen beruházás mögött. Beérni látszik annak a hozzáállásnak az eredménye, amelyet a város vezetése képvisel a mostani önkormányzati ciklus elejétől kezdve. Kézzelfoghatóvá és szemmel jól láthatóvá váltak az eredmények – emelte ki Horváth Zoltán. Hozzátette, Hajdúdorog jó úton jár, partnerekre talált és a jövőben is az a cél, hogy szebbé, élhetőbbé tegyék a várost.