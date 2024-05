Gyermeknap alkalmából idén ismét kinyitottak a Hajdú-Bihar vármegyei hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltólaktanyák. Délelőtt tíz órától egészen délután négy óráig próbariasztásokon keresztül mutatták be az egységek azt, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. A vármegyeszékhely laktanyájában is nagy volt a sürgés, sok lelkes gyermek próbálhatta ki a különböző eszközöket, ülhetett be a tűzoltóautókba vagy ölthette magára az egyenruhát. Az idei gyereknapi rendezvénnyel pedig egy nemes ügyet is szolgáltak a debreceni lánglovagok.

Amit csak lehetett, mindent kipróbáltak a gyerekek a tűzoltók gyereknapi programján

Forrás: Molnár Péter

Vasárnap szinte minden tűzoltó és minden jármű szolgálatba állt a debreceni tűzoltók laktanyájában, de szerencsére nem azért, mert óriási katasztrófa történt. A nyitott szertárkapuk alkalmából május 26-án kitárta kapuit a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamennyi tűzoltólaktanyája, hogy gyereknap alkalmából felejthetetlen napot szervezzenek a legkisebbek számára. A Debreceni tűzoltók laktanyájában már az első órákban is nagy volt a forgalom, egymást váltották a fiatal tűzoltópalánták a tűzoltóautók volánja mögött, s záporoztak a kérdések a hivatásosok felé a lánglovaglétről.

János apukájával látogatott a rendezvényre, épp egy tűzoltóautó felszereléseit tanulmányozta, mikor megszólítottuk. Mint kiderült, nagy rajongója a szakmának, saját tűzállóruhával is rendelkezik.

Szeretnék tűzoltó lenni, de emellett tetszik a vívás, illetve érdekel a rendőri munka is

– fogalmazott. A hároméves Márkusz épp egy tűzoltóruhát öltött magára, így a nagymamája nyilatkozott helyette. Mint elmondta, a fiatalember nagyon szereti a tűzoltókat, ráadásul a laktanya közelében laknak, így nem volt kérdés, hogy ellátogatnak a gyereknapi programra.

A kicsitől kezdve egészen a félméteres nagyságú tűzoltóautóból mindenféle van neki otthon, nagyon szereti. Itt is kipróbálta már az összeset. Szeretne tűzoltó lenni, nemrég például porral oltó készüléket kért tőlünk

– osztotta meg Marianna.

Nem csak a gyerekek, a szülők is lelkesen érdeklődtek a tűzoltóeszközök iránt

Forrás: Molnár Péter

A tűzoltó szakma minden oldalát bemutatták gyereknapon

– Az ország minden tűzoltólaktanyája várta gyereknapon a gyerekeket, családokat. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi egyesülete szintén csatlakozott, Debrecenbe érkezett például a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- és Mentőcsoportja, akik egy quadot mutattak meg az érdeklődőknek – mondta érdeklődésünkre Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint részletezte, ezen a napon a tűzoltók bemutatják, hogyan telik egy napjuk, mit csinálnak szolgálatban, mi történik, ha riasztás van, illetve megmutatják a felszereléseiket, a tűzoltóautókat, eszközöket és védőruhákat is.

Nagyon érdeklődőek a gyerekek mellett a szülők is, bízunk benne, sok kisfiú vagy épp apuka dönt úgy, hogy csatlakozik hozzánk

– tette hozzá.