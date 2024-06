A jobb oldalhoz hasonlóan a bal szélen sincs változás, a klub ismét bizalmat szavaz Petrus Mirtillnek és Vámos Mírának.

A lányok a 2023/2024-es szezon mérkőzésein általában 30-30 percet töltöttek a játéktéren, parádés megmozdulásaikkal pedig a játékosokra nem csak magyar szinten figyeltek fel. Voltak olyan összecsapások, ahol a szélsők a vállukon vitték a csapatot, ilyen volt például az MTK Budapest otthonában vívott csata is, ahol a Mici becenévre hallgató kézis 9 gólig jutott, Grosch pedig 6-szor volt eredményes. A szélsők fejlődése egyértelműen látszódik, a bajnokságban Petrus Mirtill neve mellé 77 találatot jegyezhettünk fel, Vámos Míra pedig 61 gólt szerzett, a BL-ben szerzett tapasztalatot pedig a jövőben még inkább kamatoztathatják. Ha pedig továbbra is ilyen ütemben lépnek előre, elképzelhető, hogy később akár a válogatottban is számíthatnak rájuk.

A DVSC Schaeffler 2024/2025-ös játékoskerete

Forrás: DVSC Kézilabda/Facebook

A Loki átlövői

Kijelenthető, hogy a jobb- és balátlövő poszton lesz a legnagyobb változás. Mivel Planéta Szimonetta és Kácsor Gréta személyében két alapember távozott, helyükre olyan játékosokat igyekeztek a klub vezetői keresni, akik a nemzetközi színtéren is bizonyítottak már. A Vipers Kristiansandtól érkezik a francia Océane Sercien-Ugolin, aki ha jó formába lendül, könnyen lehet, hogy meccsről meccsre majd a Loki kezdőcsapatában bizonyíthat. Mivel Hámori Konszuéla felépülése még akár decemberig is eltarthat, pótlására a DVSC ideális megoldásként szerződtette az osztrák Kristina Dramacot, aki az elmúlt idényben a horvát liga egyik legjobb játékosa volt. Érkezik még a svéd válogatott meghatározó játékosa, Kristin Thorleifsdóttir is – aki korábban a Haonnak már az első debreceni élményeiről is beszámolt –, talán ő számít az egyik legerősebb igazolásnak, de tudását még a pályán is bizonyítania kell, hogy belopja magát a debreceni szurkolók szívébe. A csapatkapitány, Hornyák Dóra továbbra is rendkívül nagy segítséget nyújthat a fiataloknak, a védelem szervezésében továbbra is fontos szerep hárulhat rá. Az együttes továbbra is számít a szerb nemzeti csapatban is rendre bevetett Jovovics Jovanára, aki a mögöttünk hagyott idényben többször is megcsillogtatta tudását, és bár a hazai szezonzárón súlyos fejsérülést szenvedett, ez minden bizonnyal már nem fogja hátráltatni a nyári felkészülésnél.