A Lokinak a következő idénytől két Thor nevű játékosa is lesz. Ugyanis a jelenleg sérült futballista, Thor Úlfarsson már bizonyított debreceni színekben, de a DVSC Schaeffler december végén jelentette be, hogy kétéves szerződést kötött a svéd Kristin Thorleifsdóttirral, aki a következő idénytől csatlakozik a kerethez. A játékos múlt héten már a cívisvárosba is ellátogatott, ugyanis alapembere hazája válogatottjának, így ő is ott volt a pályán az olimpiai selejtezőtornán a Főnix Arénában. Miután biztossá vált, hogy Svédország kijutott a 2024-es ötkarikás játékokra, a kézilabdázó végtelenül boldogan és közvetlenül nyilatkozott a Haonnak.

Sofia Hvenfelt, Debreczeni-Klivinyi Kinga Barbara és Kristin Thorlacius Thorleifsdottir

Forrás: Czinege Melinda

A magyarok ellen nehéz volt

A 25 éves, 182 centiméter magas jobbkezes átlövő először a selejtezőn szerzett első tapasztalatairól osztotta meg gondolatait. – A japánokkal kezdtünk. Nagyon gyorsak voltak, tudtuk, hogy bármivel elő tudnak rukkolni. Bár nagyon különbözik a stílusuk attól, amihez hozzászoktunk, de nagyon jó csapat. Ellenük jó munkát végeztünk, főleg a védekezésünkkel kontrolláltuk őket, agresszívan játszottunk, és a jó fizikumunkat kihasználtuk. Nagyobbak és erősebbek vagyunk, ezt fordítottuk a saját javunkra.

Az egy kulcsfontosságú mérkőzés volt, amit mindenképpen meg kellett nyernünk. Akkor jól működött minden, de a magyarok már keményebbek voltak

– fogalmazott.

Debrecenben a szurkolók verhetetlenek

Kristin Thorleifsdóttir azzal folytatta, hogy a házigazdák hatvan percen át összeszedetten kéziztek, az a nap nagyon furcsa volt számára.

– Kettős érzések kavarogtak bennem, mivel a hazám válogatottjáért játszottam egy olyan csodálatos közönség előtt, amely a DVSC Schaeffler együttesével a következő idénytől kezdve engem is fog biztatni.

A szurkolók fantasztikusak itt Debrecenben, fergeteges volt a hangulat a csarnokban. Már az is óriási élmény volt számomra, hogy telt ház előtt játszhattunk.

Azonban akkor a válogatottal nem jött ki nekünk a lépés, az a találkozó hihetetlenül kemény volt. Mindent beleadtunk, de ennyire tellett tőlünk. Sejtettük, hogy az utolsó meccsünk a britek ellen simább lesz, de a párizsi repülőjegy csak azután vált biztossá, miután őket legyőztük – mondta a svéd klasszis.

A svéd játékos az olimpiai selejtező során is jó teljesítményt nyújtott

Forrás: BYLDBIRAN

Már alig várja, hogy a DVSC-ben is bizonyítson

Kristin Thorleifsdóttir a magyarok kapujába két bombagólt dobott, majd a Nagy-Britannia elleni 52–8-as arányú sikerből nyolc találattal vette ki részét, amely után ráadásul a meccs legjobbjának választották. Egy díjat tehát Debrecenben már át is vehetett a sportoló, de bízik benne, hogy a városban később majd még sok sikernek örvendhet.

A svéd nemzeti együttesben 29-es mezszámban játszó kézilabdázó portálunknak végül arról beszélt, hogy egyelőre mit fedezett fel a cívisvárosban.

Természetesen körbejártam Debrecent, szerintem nagyon gyönyörű, nagyon jó az első benyomásom. Shoppingoltunk, felfedeztük az egyetem környékét, valamint megnéztem azokat a helyeket, ahol lehet edzeni. Már előzetesen is gondoltam, hogy mennyire jó környék, de most, hogy itt vagyok, ezt még inkább el tudom mondani. Hihetetlenül jól éreztem magam, az olimpiai selejtező miatt pedig már most szép emlékek kötnek ide. Már nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz majd a DVSC-ben játszani. A szurkolók már most bizonyították, mit tudnak, úgy érzem, jó lesz Debrecenben játszani. Az olimpiai szereplés miatt még egyelőre nem tudom, hogy mikor csatlakozok a csapathoz, de már alig várom azt a napot

– nyilatkozta, és végül a Loki-drukkereknek is üzent: