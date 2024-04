Közeleg az első májusi vasárnap, azaz anyák napja, Debrecen belvárosa pedig már gyönyörű csokroktól pompázik. Az árusok arra számítanak, hogy az említett ünnep mellett a május első hétvégéjén esedékes ballagásokra való készülődés is igen nagy forgalmat fog generálni. No de mennyit változtak a virágárak tavalyhoz képest? Körbenéztünk a belvárosban, és kiderítettük.

Anyák napja alkalmából széles választékkal készülnek a debreceni virágárusok

Forrás: Molnár Péter

Anyák napja alkalmával mélyen zsebbe kell nyúlni

Érdemes rákészülni a dömpingre, ugyanis nagy forgalom várható a piaci árusoknál és a boltokban is. Azt, hogy mennyire kell például egy szál vágott virágért a zsebünkbe nyúlni, túlnyomórészt a tőzsde határozza meg Keczeli Márta és férje elmondása alapján (mivel ilyenkor még az import zajlik), az ültethetőkét pedig a műtrágya és a vegyszerek ára, melyek esetében 50-60 százalékos drágulás mérhető – némely esetben akár még ettől is magasabb. Hozzátették, a szobanövények esetében különösebb változás nem történt, ami pedig a vágott virágokat illeti, körülbelül 10 százalékos emelkedés tapasztalható. A kinti cserepes, ültethető növények esetében a legnagyobb az eltérés a legutóbbi anyák napjához képest: mintegy 20-30 százalékkal emelkedtek az árak.

Pál Endre kereskedő úgy véli, habár a termelők nem emeltek, a magas üzemanyagárak miatt mérhető mégis drágulás, ugyanis emiatt jelentősen többet kérnek a beszállítók is. A kisvállalkozások pedig komoly hátrányban vannak a nagykereskedőkhöz képest, mivel utóbbi esetben a termékeket jóval alacsonyabb áron tudják beszerezni a nagy mennyiség miatt. Elmondta azt is, hogy vannak olyan nemzetközi ünnepek (mint a Valentin-nap), melyeket minden országban egy napon tartanak, és emiatt előfordul, hogy például egy szál vörös rózsa háromszor annyiba kerül, mint általában. Ez azonban az anyák napjáról nem mondható el.

Apropó, üzletek: ha valaki esetleg azon gondolkozik, hogy szeretné gyorsan letudni a (kereskedők szerint gyakran celofánba csomagolt) virág megvételét, és a bevásárlókosárba tenné a rekesz sör mellé, nem biztos, hogy jobban jár. Bár Pál Endre szerint is lehet talán némi pénzt spórolni ezzel a módszerrel, viszont jóval korlátozottabb a választék, mint a virágboltokban és a piacokon. Jellemzően nem szép csokrokat, hanem inkább csak cserepes növényeket lehet kapni, melyek kevésbé színesek, s a nagykereskedők termékei ugyan olcsóbbak, viszont aligha lehet azokat személyre szabni. Rámutatott, hogy a virágüzletek célja a széles kínálat bemutatása, akár 50-70 fajta növény közül is választhatnak az érdeklődők bolttól függően, míg a bevásárlóközpontok polcain alig tízfélét ha lehet találni.

Mit vegyünk anyák napjára?

Pál Endre arról, hogy az emberek általában mennyi pénzt költenek és mire anyák napján, a következőt mondta:

Különbözőek vagyunk; kinek mit jelent az édesanyja. Van aki, azt mondja, hogy le kell tudni a vásárlást, mert muszáj, a haver is szólt, és akkor ugorjunk már el a virágboltba… Más ezzel ellentétben úgy gondolja, hogy az édesanyjának köszönheti az életét, és nincs a világon olyan dolog, amit ne tehetne meg érte. Akinek sajnos elment az édesanyja, ugyanúgy ezt gondolja valószínűleg, mert a temetőbe visz majd szálas virágot, vagy egyéb emléktárgyat…

– mutatott rá.

Anyák napjára általában tulipánt (körülbelül átlagosan 600 forinttól indul az áruk) és rózsát (szárhossztól függően 1000 forint fölött kezdődik) szoktak ajándékozni, illetve az árusok szerint a szegfű újra egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Emellett a mutatós gerbera és a krizantém is közkedvelt növények. Persze, ezeket kombinálni is lehet: a megkérdezett kereskedők arról számoltak be, hogy sokan szeretik megidézni a nyarat a rózsaszínes árnyalatú vegyes csokrokkal, melyekben 8-10 fajta virágot kötnek össze.