Közösségi oldalán közzétett bemutatkozó videójából egyebek mellett kiderült, hogy jogász végzettségű, egyedülálló édesanya. A Fidesz-KDNP balmazújvárosi polgármesterjelöltje a napokban adott portálunknak interjút. A pályáját ügyvédjelöltként kezdő dr. Varga Marina, majd a Külügyminisztériumban folytató városvezető-aspiráns a Hajdú Online-nak beszélt először arról, miért döntött úgy, hogy bekapcsolódna szülővárosa jövőjének alakításába.

A Fidesz-KDNP balmazújvárosi polgármesterjelöltje olyan várost akar, ahová az ember vágyik és nem elvágyik onnan

Forrás: Czinege Melinda

Talán kevesen fogadtak volna arra, hogy a politikában eddig nem szereplő kihívója akad a polgári oldal részéről a jelenlegi városvezetőnek. Azon túl, hogy jogász, édesanya, mit tudhatunk még dr. Varga Marináról, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjéről?

Valóban új számomra ez a szerepkör, de nem teljesen ismeretlen. Az egyetemi éveimet követően ügyvédjelöltként dolgoztam, leginkább büntetőjogi területen. Azt követően a Külgazdasági és Külügyminisztériumban helyezkedtem el, a Parlamenti Főosztályon referensként dolgoztam, így érintőlegesen volt szerencsém belekóstolni, illetve betekinteni a politikába, de persze nem ilyen szerepkörben, és nem az első vonalban. Negyedévig az Egyesült Államokban, Magyarország Washingtoni Nagykövetségén segíthettem az ott dolgozó apparátus munkáját. Amikor hazaköltöztem, logisztikával és fuvarozással foglalkozó családi vállalkozásunkban helyezkedtem el jogászként. Négy éve pedig – ugyanezzel a profillal – elindítottam saját vállalkozásomat.

Hogy született az az elhatározása, hogy politikai pályára lép és a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje lesz Balmazújvároson?

Ahogy említettem, nem volt új számomra a politika, a hazai eseményeket folyamatosan figyelemmel követtem, és követem. Amikor hazaköltöztem, azt tapasztaltam, hogy Balmazújváros hanyatlásnak indult és tarthatatlan problémák övezik. Nemcsak balmazújvárosiként, de édesanyaként személyesen is érintő ügyekben tapasztalom, hogy milyen a jelenlegi városvezetés munkája.

A közösségi oldalamon a napokban beszéltem konkrétan arról, hogy milyen állapotok uralkodnak évek óta, és jelenleg is, például az óvodákban, többek között abban az óvodában ahová a gyermekem minden nap jár. Mint ahogyan sok mást sem, úgy intézményeink állagmegóvása sem sikerült a polgármesternek az elmúlt években, gyakorlatilag az egész város méltatlan helyzetbe került. A polgármesterjelöltségre a Fidesz-KDNP részéről dr. Tiba Istvántól kaptam felkérést. Balmazújvárosiként, látva hová jutott szülővárosom az elmúlt öt év alatt – mindamellett, hogy megtisztelő számomra a feladat –, kötelességemnek érzem, hogy tegyek valamit azért, hogy elinduljunk a fejlődés irányába.

Dr. Varga Marina, a kormánypárt balmazújvárosi polgármesterjelöltje szerint Balmazújváros hanyatlásnak indult az elmúlt években

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Aki aktívan követi Balmazújváros önkormányzatának működését, az valószínűleg megállapíthatta, hogy a következő ciklus polgármestere nem kis fába vágja a fejszéjét. Ezt többek között Tiba István, a térség országgyűlési képviselője, a város korábbi polgármestere is megjegyezte, hivatkozva többek között a 2022-es költségvetési rendelet zárszámadásának kálváriájára, vagy épp a be nem fejezett, uniós pályázati forrású beruházásokra. Hogy látja, milyen feladatok várhatnak Önre, amennyiben megnyeri a választásokat?

Mint korábban már említettem, minősíthetetlen állapotok jellemzik a jelenlegi Balmazújváros városvezetést.

Azt gondolom az első és legfontosabb feladat, hogy feloldjuk az ellentéteket és elkezdjünk egy olyan irányba haladni, ami végre ténylegesen a város érdekeit szolgálja. Ennek az első lépcsőfoka a béke megteremtése, hiszen ez lehet az alappillére annak, hogy a jövőben hatékonyan tudjunk együtt dolgozni.

Szeretném felszámolni az évek óta tartó háborúzást, hiszen az, és az egymásra való mutogatás idáig nem vezetett fejlődéshez. Sajnos azt kell mondanom, hogy Balmazújváros polgármestere háborúzik a belső embereivel, háborúzik az önkormányzat tagjaival és a kormánnyal is. Véleményem szerint egy polgármesternek nem az a fő feladata, hogy részt vegyem az országos központi politikában. A polgármester feladata az, hogy a város érdekeit képviselje a saját politikai érdekei helyett, és törekednie kell a mindenkori kormánnyal való együttműködésre, hogy közösen érjük el azokat a célokat, amelyek a várost előre viszik.

Megválasztása esetén mi lenne az első feladat, amit elvégezne, mint polgármester?

Sajnos nem tudjuk pontosan, mekkora a tényleges feladat, ami előttünk áll, így ezzel kapcsolatban felelőtlen lenne bármiről is konkrétan nyilatkozni. A híradásokból, a testületi ülések anyagaiból láthatjuk, hogy problémák vannak a költségvetéssel, a projektekkel.

Amit jelenleg megígérhetek az az, hogy a legjobb tudásom szerint igyekszem eljárni a városért, a balmazújvárosiakért. Szeretném a helyi közösségi életet újjáépíteni minden generáció számára, szeretném, ha Balmazújváros újra kiemelt figyelmet érdemelne mind kulturális, turisztikai, mind pedig sportvonalon; de ugyanígy megújításra szorulnak a város intézményei, közösségi terei is.

Látható az is, hogy Debrecen gazdaságélénkítő hatása szinte mindenhova elért az agglomerációban, a legközelebb eső településen a BMW-beruházás kapcsán. Balmazújvárosban azonban nem történt semmi, ennek pedig az egyetlen oka az, hogy a jelenlegi polgármester ismereteim szerint nem tett arra irányuló lépéseket, hogy bármilyen infrastrukturális fejlesztést elindítson, pedig egy ilyen volumenű beruházás közelsége óriási lehetőség lehet Balmazújváros és lakosai számára egyaránt, amivel szeretnénk élni.

Mik az első tapasztalatok? Milyen visszajelzéseket kap a balmazújvárosi választópolgároktól? Milyen kampányra számít?

Megható számomra a lakosság részéről ez idő alatt tapasztalt jelentős számú támogatása, amit ezúttal is szeretnék megköszönni. Továbbra is tisztelettel kérek mindenkit, hogy ez a kampány, ez a választás a békén, a kölcsönös tiszteleten alapuljon, emberi hangon szólítsuk meg egymást, úgy, ahogyan az mindenkit megillet, és nem úgy, ahogyan az bizonyos fórumokon zajlik, vagy akár a díszteremben a testületi üléseken. Természetesen vannak eltérő vélemények, de bízom abban, hogy egyre többen szeretnének ahhoz a miliőhöz tartozni, ahol nincs gyűlölködés, ahol a véleménynyilvánítás kulturált módon történik, és ahol valóban tenni akarnak Balmazújváros fejlődéséért. Hivatal nélkül is feladatomnak érzem, hogy ezt erősítsem az emberekben; nem ellenségeket kell szereznünk, hanem barátokat. Szeretném, ha Balmazújváros ismét nyugodt és élhető otthont jelentene mindenki számára, hogy legyünk újra az a város, ahová az ember vágyik és nem elvágyik onnan.