A gázmotorprojektről egyedül döntött a balmazújvárosi polgármester

Az egyik kérdező a gázmotorprojekttel kapcsolatban kért tájékoztatást. A fejlesztésre még 2020-ban nyert támogatást az önkormányzat. A beruházás célja a helyi hévízkutak kísérő gázaiban megtalálható metán energia célú hasznosítása, környezetvédelmi szempontból a kísérő gázok hasznos semlegesítése, elektromos és hőenergia termelése úgynevezett kapcsolt kiserőműveken keresztül.

A kérdező szerint az egyik alkalommal az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy a projekt szeptember 30-ig nem fejeződött be, így az elnyert költségvetési támogatást vissza kell fizetni, pár nappal később viszont a polgármester már a kivitelezés 95 százalékos készültségéről adott hírt. Tiba István válaszában elmondta, a projekt szabálytalansági eljárás alá került, melynek eredményeként az önkormányzatnak az elnyert 400 millió forintot kamatostul vissza kell fizetnie. Erről azonban a polgármester jelentős késéssel tájékoztatta a képviselő-testületet.

Amikor elindult az eljárás, már akkor tájékoztatnia kellett volna a testületet. Egy személyben döntött a beruházás folytatásáról annak ellenére, hogy a támogatást vissza kell fizetni

– mondta.

Technikai okok miatt nincs nyitva balmazújvárosi fürdő

Több észrevétel, kérdés érkezett a város fürdőjével kapcsolatban. Az egyik levélíró szerint technikai okok miatt jelenleg is zárva az intézmény, s úgy értesült ennek oka az, hogy a jelenlegi fürdővezetés nem tett eleget a karbantartási kötelezettségeinek, illetve már egyik kút sem működik. – Rengeteg panasz jut el hozzám is. Az előző fürdővezetés folyamatosan üzemeltette a szolgáltatásokat, sosem fordult elő, hogy technikai okokra hivatkozva be kell zárniuk – reagált a honatya.

Egy másik megkeresés arra vonatkozott, hogy a fürdő melegvizes-tartályának sérülése kapcsán a fürdővezető azt kommunikálja, nem tartja kizártnak az idegenkezűséget.

A gázmotorprojekt során a melegvizes-tartály mellől elhordták a földtámasztékot, amit korábban azért raktak oda, hogy támasztékként és szigetelőként szolgáljon. A tartály sérülése ezt követően keletkezett

– válaszolta a honatya.

A rendezvényekre továbbra is nagyobb az igény

A folytatásban Hegedüs Péter egyik közösségi oldalán megjelent videónak a részletét játszott be az országgyűlési képviselő. Ebben a városvezető arról beszél, hogy a helyi sportcsarnokot tulajdonló egyesület a vármegyei önkormányzattal közösen tartott rendezvényt, amelyre a városvezetés nem kapott meghívást.

Egy olyan rendezvényre, amelyet részben az az egyesület szervez, aminek a vezetője vagyok, oda biciklitolvajt, orgazdát soha nem fogok meghívni. Még akkor sem, ha az illető éppen a polgármester. A program egyébként bárki számára nyitva állt, részt vettek rajta a polgármester támogatói közül is többen, őket is szívesen láttuk. A sportcsarnokban megjelentek száma egyébként jól mutatja, hogy az emberek inkább erre nyitottak, s nem arra, hogy képviselők háza előtt tüntessenek, megafonból ordibáljanak, s a gyerekeiket magukkal rángatva próbáljanak nyomást gyakorolni

– osztotta meg véleményét Tiba István.