Lesz változás a hajdú-bihari választókerület polgármesterei személyében

Mint arról korábban a Hajdú Online is beszámolt, Hajdúnánás jelenlegi polgármestere bejelentette, hogy nem indul a városvezetői székért 2024-ben, s maga helyett Nagyné Legény Ildikó alpolgármestert ajánlja szavazóinak. Szintén a staféta átadása mellett tette le a voksát Görbeháza harmadik ciklusát töltő polgármestere, Ale Erika, aki a helyi választóknak Szilágyiné Kovács Máriát mutatta be, mint lehetséges utódját, azonban akad más polgármester-aspiránsa is a körülbelül 2500 lelkes községnek: Folyás jelenlegi településvezetője, Magyar Sándor a közösségi oldalán jelentette be indulását.

Úgy látom, hogy a választókerület jelenlegi polgármesterei közül többen szeretnék folytatni a megkezdett munkát, s ha a lakosoktól megkapják a bizalmat, akkor a választókerületünk fejlődése is töretlen maradhat – mondta a júniusi választásokkal kapcsolatban Tiba István.

Balmazújvárosnak mindenképp új irányra van szüksége

A honatya Balmazújvárossal kapcsolatban úgy fogalmazott, nagy fába vágja a fejszéjét az, aki a mostani városvezető kártékony tevékenysége után úgy dönt, ő szeretné vezetni a vármegye negyedik legnépesebb települését.

A véleményem az, hogy mindenképpen váltás kell, mert ha ez így megy még öt évig, akkor teljesen falusi szintre fog visszasüllyedni Balmazújváros. Ezen véleményemet ráadásul az ide látogató vendégek is osztják. Öt éve még Hajdúnánással versengett, mára viszont az összes vármegyei város elhúzott Balmazújváros mellett

– húzta alá Tiba István. Példaként említette Hajdúdorogot, ahol öt évvel ezelőtt új polgármesternek szavazott bizalmat a lakosság, s az eltelt idő alatt ott nagyságrendekkel több fejlesztés történt, mint a Hortobágy-széli településen. Pedig a források rendelkezésre álltak Balmazújváros számára is, azonban az önkormányzat nem fejezte be a kapcsolódó projekteket.

– Mindent összevetve, nagyon komolyan át kell gondolnia a teendőket annak, aki ebben a helyzetben vállalkozik arra, hogy a várost vezesse. Nyilván, ha ez egy olyan személy lesz, akiben én is látom azt, hogy nem ezt a stílustalanságot és ezt a rosszindulatot viszi tovább – ami a jelenlegi polgármester esetében tapasztalható –, akkor közös munkával ki lehet húzni a gödörből ezt a várost – mutatott rá Tiba István. Kérdésünkre hozzátette: