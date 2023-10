Sokakat meglepett Szólláth Tibor nyilatkozata: a hajdúnánási elöljáró szeptember végén jelentette be, hogy a 2014-es önkormányzati választáson nem méretteti meg magát, így tizennégy év után egészen biztosan új polgármestere lesz a Hajdúság negyedik legnagyobb városának. Szólláth Tibor az elmúlt másfél évtizedben meglehetősen aktív szerepet vállalt a közéletben. 2010 óta Hajdúnánás polgármestere, egy cikluson át – 2010 és 2014 között – országgyűlési képviselő volt a Fidesz színeiben, 2017 óta pedig a Hajdú-Bihar megyei agrárkamara elnöke, egy éve pedig a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja. A polgármesteri búcsúját a családra való odafigyeléssel, egyéb közéleti feladataival indokolta, hozzátéve, hogy más tisztségeiben tovább kívánja képviselni Hajdúnánás érdekeit. Egyben az utódját is „kinevezte” az egyik alpolgármestere, Nagyné Legény Ildikó személyében, akit a Cívishír szerkesztőségében láttunk vendégül egy hosszabb beszélgetésre.

Jól átgondolt, bölcs döntés volt

Első kérdésünk nyilvánvalóan Szólláth Tibor döntésének okait firtatja. Szólláth tudniillik akkora támogatottságot élvezett Hajdúnánáson, hogy az ellenzék még polgármesterjelöltet sem állított vele szemben a legutóbbi önkormányzati választáson, 2019-ben. Történt valami rendkívüli? Mi az oka annak, hogy nem vállalja tovább a polgármesterséget? – kérdezzük az alpolgármester asszonyt, aki úgy válaszolt: bár a bejelentés a kívülállót meglephette, ez egy jól átgondolt, bölcs döntés. Szólláth Tibor ugyanis számos más funkciót tölt be, és nem szabad megvárni, hogy az egyik feladat a másik rovására menjen. A családjával és tágabb környezetével is egyeztetve hozta meg a döntést – fejti ki Nagyné Legény Ildikó, hozzátéve azt, hogy Szólláth Tibor alapvetően mezőgazdasági szakember, és régi vágya visszatérni az eke szarvához.

Amihez hozzákezdek, azt maximális elhivatottsággal végzem, így tettem 2019 óta Hajdúnánás alpolgármestereként is. A polgármester úr sok szerepet rám ruházott, a város irányításának minden szegmensébe betekinthettem, meggyőztem arról, hogy boldogulnék az utódjaként

– ezt már arra a kérdésre válaszolja Nagyné Legény Ildikó, hogy miért őt ajánlotta a hajdúnánásiaknak Szólláth Tibor saját maga helyett.

Ildikó elmeséli, hogy 2019, vagyis a közéleti szerepvállalása előtt vállalkozóként pályázatírással, mezőgazdasági szaktanácsadással foglalkozott. Merthogy ő is agrárcsaládból származik – családi vállalkozásban dolgozott, az édesapjával gyakran járta a határt már gyerekkorában is, nem véletlen, hogy vidékfejlesztési agrármérnökként végzett a Debreceni Egyetemen. A föld szeretete a génjeiben van, mondja. Egy agráriummal kapcsolatos pályázathoz kérte a szakmai segítségét annak idején a Szólláth vezette városvezetés, így került az önkormányzati vérkeringésbe, majd elindult képviselőjelöltként: 56 százalékos eredménnyel nyert a hajdúnánási 8-as egyéni választókerületben, és ahogy megalakult a képviselő-testület, alpolgármesterré nevezték ki.

Nagyné Legény Ildikó és Szólláth Tibor

Forrás: Napló-archív

A Fidesz politikájával tud azonosulni

A közéletbe belecsöppenő nőknek le kell küzdeniük a férfias közeg ellenállását – dobjuk fel a témát, mire Nagyné Legény Ildikó azt mondja, sokat nőiesedett a világ ahhoz, hogy ne legyenek már olyan markáns különbségek. „Ugyanakkor én a mezőgazdaságból jövök, és annál férfiasabb közeg nem nagyon létezik” – jegyzi meg mosolyogva.

Egyébként ha egy nő a szakmai hozzáértésével kivívja a tiszteletet, akkor mindegy, milyen a közeg, sikeres lehet, és nem kell többet bizonyítania mint egy férfinak

– osztja meg a tapasztalatát.

Ildikó nem Fidesz-tag, de a kormánypárt támogatását élvezi. Azt mondja, hogy a Fidesz politikájával tud azonosulni. Isten, haza, család – a társadalom ezen három alapkövében hisz, ezek határozzák meg az értékrendjét, ennek szellemében dolgozik a városházán, és ezt vallja édesanyaként is.

Arra a felvetésre, hogy a járda, a csatornafedő vagy a bicikliút nem jobboldali és baloldali, vagyis miért van szükség politikai ideológiákra egy kisvárosban, azt mondja, értékrendek nélkül nem lehet közösséget építeni. Márpedig a baloldal semmilyen értéket nem képvisel, egyetlen olyan javaslatot sem tett Hajdúnánás érdekében az elmúlt négy évben, ami a város érdekét szolgálta volna. Minden döntést vagy szavazást – szóljon az éppen a költségvetésről – egyszerűen „széttrollkodnak” a baloldaliak. Ezzel nem lehet azonosulni, mondja az alpolgármester.

Egy polgármester tehát ellenszélben aligha tud eredményes munkát végezni a település élén, nem mindegy, hogy milyen összetételű a képviselőtestület. Hajdúnánáson – bár Szólláth Tibor közfelkiáltással, ellenfél nélkül nyert – a testületben patthelyzet alakult ki a kormánypárt és az ellenzék között. Nagyné Legény Ildikó szerint a nánási jobboldal „belealudt” abba a kampányba, vagyis elkényelmesedett, és ez ütött vissza. A döntésképtelenség 2020 őszéig, a volt baloldali polgármester, Éles András halála miatt kiírt időközi választásig tartott. Ezen a Fidesz által támogatott jelölt nyert, így a kormánypárt többségbe kerül 12 fős testületben.

A városvezetés szempontjából könnyebb helyzet állt elő, ám az arrogancia, a rémhírkeltés, a hergelés nem szűnt meg az ellenzéki oldalon. Ez azóta sem hagyott alább, ennek szeretnék elébe menni, és reményeim szerint egy hatékonyabb munkavégzésre képes képviselő-testület áll majd fel a 2024-es helyhatósági választások után, mint a mostani, mert Hajdúnánásnak az érdekét az tudná szolgálni

–fogalmaz Nagyné Legény Ildikó.

A vendégmunkás nem migráns

A vendégmunkások miként szolgálták volna Hajdúnánás érdekét? – térünk rá arra a témára, ami nagy port kavart a településen a múlt héten. Az történt ugyanis, hogy Nagyné Legény Ildikó alpolgármesterként 143 külföldi vendégmunkás érkezését jelentette be, három nap múlva azonban Szólláth Tibor polgármester szerződésszegésre hivatkozva lefújta az akciót. Bontsuk ki ennek az ügynek a részleteit, hogy tisztán lássunk! – kértük Nagyné Legény Ildikót.

– A régi varroda épületét egy nagyon jó konstrukció keretében tudta megvásárolni a város, majd sikeresen pályáztunk egy munkásszálló kialakítására. Amikor ez elkészült, a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy szerződéseket kössön a munkásszálló feltöltésére. Elsődleges célunk az volt, hogy magyar munkavállalók lakják be, de belőlük híján vagyunk, ami részben örvendetes, hiszen azt jelenti, hogy magas a foglalkoztatottság. Hajdúnánásnak gazdasági szempontból nagyon jó a fekvése, három nagyváros, Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza is fél órán belül elérhető az autópálya révén. Mivel az északkelet-magyarországi régióban óriási beruházások zajlanak, kínálja a lehetőség, hogy a munkásszállót feltöltsük, ami jelentős bevétellel kecsegtetne Hajdúnánás számára.

Szó nincs arról, hogy a vendégmunkások elvennék a nánásiak munkáját! Ők a nagy környékbeli építkezéseken dolgoznak, miután ezekhez a nagyszabású fejlesztésekhez nincs elég magyar munkaerő. Minket is megkeresett több munkaerő-közvetítő, például a debreceni BMW-gyár építésével kapcsolatban is. Több tárgyalás után jutottunk arra az egyezségre, hogy a hajdúnánási munkásszállóban száll meg 143 külföldi munkavállaló, ami végül szerződésszegés miatt nem jött össze, hiszen a határidőre a cég nem utalta át a kauciót és az előleget, a felkorbácsolt hangulat miatt pedig nem vártunk tovább

– magyarázza Nagyné Legény Ildikó, aki szerint a munkásszálló csak az önkormányzatnak havonta közel 14 millió forint árbevételt hozhatna, ha telt házzal üzemelne. Éppen ezért elkeserítő, hogy a baloldal ezt az esetet is a lakosság hergelésére használja, azzal riogatják az embereket, hogy majd ezek a vendégmunkások megerőszakolják a hajdúnánási nőket. Alapvető tévedés illegális migránsként gondolni a vendégmunkásokra – fogalmaz az alpolgármester, aki hozzátette: nagyon sok hajdúnánási dolgozik külföldön, rájuk sem erőszaktevőként tekintenek Ausztriában vagy Németországban, hanem hasznos munkavállalókként.

– A hajdúnánási egyébként vendégszerető közösség, és a fürdője által is rengeteg külföldi fordul meg a városban, hozzá vagyunk mi szokva az idegenekhez, de látva a lakosságban szándékosan keltett félelmet és az ezzel járó feszültséget, arra döntésre jutottunk, hogy visszatérünk az eredeti elképzeléshez és tovább dolgozunk azon, hogy magyar munkavállalókkal tudjuk feltölteni a munkáltatói apartmanokat – így Nagyné Legény Ildikó, aki szerint a vendégszállóból származó bevételt az önkormányzat fontos helyi ügyekre, fejlesztésekre költhetné.

Nagyné Legény Ildikó

Forrás: Napló-archív

MotoGP-pálya vagy ipari park

A másik ügy, ami megosztja a hajdúnánásiakat, az a MotoGP-pálya. Az alpolgármester szerint ebben is a baloldali ellenzék a ludas. Ismert, az orosz-ukrán háború miatt több nagy projektet elhalasztott a kormány, köztük a Hajdúnánásra tervezett versenypálya-építkezést. Korábban a térség fideszes parlamenti képviselője, Tiba István a Cívishír érdeklődésére úgy fogalmazott, ha mégsem épül meg a pálya, akkor sem vész kárba a megszerzett földterület, mert a későbbiekben akár a teljes 600 hektáron ipari övezetet lehetne kialakítani.

Éppen Nagyné Legény Ildikó tárgyalt a helyi gazdákkal a földügyletekkel kapcsolatban, aki földet kért, az földet kapott, aki pedig pénzt, az pénzt. Tisztességgel megállapodtak mindenkivel – mondja –, most pedig várják, hogy mit lép az állam.

Amennyiben ipari parkot létesítenek a területen, úgy megvalósulhat egy régi cél: a hajdúnánásiak hazacsábítása. Becslések szerint ugyanis mintegy 1500 nánási ingázik más településekre, nagyobb beruházásokkal újabb munkahelyeket lehetne teremteni helyben. Jelenleg egyébként szinte teljes a foglalkoztatottság Hajdúnánáson, a munkanélküliség alig három százalékos.

Mégis gondolni kell a helyi fiatalokra – folytatja a polgármesterjelölt –, el kell érni, hogy ne Budapest „szívja el” őket, mert a Debreceni Egyetem is kiváló perspektívát nyújt, és innen könnyebb „hazaszeretni” őket.

Két nő szemtől szemben

Az önkormányzati választás kapcsán Nagyné Legény Ildikó elmondta, nem politikai szempontból toborozza majd a csapatát, hanem a rátermettség alapján. Bár hivatalosan még nem nevezték meg, ki lesz a rivális a polgármesteri tisztségért, alanyunk szerint egyértelmű, hogy vissza akar térni a város irányításába a Tedejhez kapcsolódó gazdasági társaság, Bódi Judit vezetésével. Olybá tűnik tehát, hogy két nő küzd meg a polgármesterségért Hajdúnánáson.

Borzasztóan negatív kampányra kell készülni, a személyemet a végtelenségig támadni fogják, az már most is látszik. Elindult már a suttogó, aljas propaganda. Én nem veszem fel ebben a stílusban a harcot, mert szerintem ez méltatlan egy nőhöz, az önkormányzati testülethez, meg egyáltalán Hajdúnánás városához

– tekint a jövőbe Nagyné Legény Ildikó, aki arra a kérdésre, hogy megéri-e mindennek kitenni a családját is, úgy válaszol: a férje és a két fia biztos támasz az életében, nélkülük nem sikerülne, de nem is vállalkozna.

A kampánytaktika

Amikor Czeglédi Gyula regnáló hajdúszoboszlói polgármester ült ugyanebben a székben még jelöltként, úgy fogalmazott, a kampányban felül a biciklire, és körbetekeri a várost, hogy mindenkivel beszéljen, de legalább a lakosok felével, akiket személyesen is ismer. Tud biciklizni? – kérdezzük viccesen az interjúalanyt, aki úgy válaszol, hogy képviselőjelöltként ezt már megcsinálta, hiszen ezért választották meg, és ő – ha nem is ismer mindenkit személyesen a 16 ezerből – azért mindenkiről tud valamit, aki Hajdúnánáson el.

El kell menni az emberekhez, és nem a Facebookról kell tájékozódni. A személyes találkozók alkalmával lehet igazán megismerni a problémákat

– jegyzi meg, majd arról beszélgetünk, hogy ezúttal rendhagyó helyhatósági választások elé nézünk, ugyanis együtt tartják az európai parlamenti voksolással. Az országos politikai hangulat mindenképpen hatással lesz az önkormányzati választásra, hiszen a fokozódó migrációs helyzet Brüsszelben is a legégetőbb kérdés, és azt a kampányt egészen biztosan az határozza meg, de azért sokakban itthon nem nyomja el a helyi ügyek jelentőségét – gondolja Nagyné Legény Ildikó, aki úgy véli, Hajdúnánás fejlődése ebben a ciklusban jól deklarálható, és reményei szerint a folytonosság mellett dönt a város többsége. No de mi történik akkor, ha másképp alakul a választás eredménye? – szól az utolsó kérdésünk.

Szívvel-lélekkel dolgoztam Hajdúnánásért 2019 óta, és szeretném folytatni, de természetesen arra is fel kell készülni lelkileg, ha esetleg másképp döntenek a szavazók. Azokat az eredményeket, amiket elértünk, és azokat az értékeket, amiket felállítottunk, nem szabad veszni hagyni, ezért képviselőként mindenképpen harcolni fogok értük még ellenszélben is. Most azonban úgy készülök, hogy városvezetőként és egy jó képviselő-testülettel sokat tehetünk Hajdúnánásért a következő ciklusban

– zárta gondolatait Nagyné Legény Ildikó.