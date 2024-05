Bár szűkösek Komádi önkormányzatának pénzügyi keretei, de az ésszerű és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően – az önkormányzati vagyonnal felelősen történő gazdálkodás jegyében – saját forrásból is tud beruházást megvalósítani a dél-bihari kisváros. Ezekről a fejlesztésekről is kérdeztük Tóth Ferenc polgármestert.

A városvezető a Cívishírnek elsőként egy épület állagmegóvásáról beszélt, és egy szakkifejezést, az injektálást használta. Konkrétan a református iskola Petőfi és Bethlen utca sarkán lévő, legalább százéves épület szerkezetének stabilizálása történt meg. A falazat korábban meggyengült, az épületben repedések keletkeztek és a további károk megelőzése, valamint az állagmegóvás érdekében a szakemberek több mint tíz köbméter habcementet fecskendeztek az alapba és a falazatba. Mégpedig összesen 60 méter hosszúságban az állagromlás mértékének megfelelően elosztva. Erre a munkára bruttó 7 millió 439 ezer forintot fordított a település önkormányzata.

– A belterületi utak közül – ugyancsak saját forrásból, mintegy 20 millió forintból – a Dobó utca rossz állapotban lévő burkolatának aszfaltozását és kétoldali padkarendezését végeztük el 520 méter hosszan. Ez nem kátyúzást, foltozgató burkolatjavítás jelentett, hanem az út teljes hosszában és háromméteres szélességében új aszfaltréteget húztunk az úttestre. Ezzel komfortosabb és biztonságosabb lett a közlekedés a Dobó utcában – folytatta a saját erős beruházásokat Tóth Ferenc polgármester, majd áttért a pályázati támogatásból finanszírozottakra. – A Leader pályázati kiíráson elnyert bruttó 8 millió 976 ezer forintból bővítettük városunk térfigyelőkamera-rendszerét. Megjegyzem, Komádinak egyébként is jó a közrendje, közbiztonsága, és ahhoz, hogy ez ilyen kedvezően alakul, hozzájárultak a már korábban felszerelt kamerák is.

Ezt a figyelőrendszert bővítettük 15 darab térfigyelő kamerával, amelyeket ugyancsak a rendőrségre kötöttük be. További kamerák kerültek a főtérre, a városba be- és kivezető utakra, valamint a Köztársaság utcára.

Ugyancsak pályázati támogatásból korszerűsítjük a sportpályánkat. Ebben bruttó 28 millió forint értékben talajcsere, újrafüvesítés és automata öntözőberendezés-telepítés is szerepel. Labdarúgócsapatunk most ugyan gyengébben szerepel, a megyei másodosztályban van, de ezen a téren is szeretnénk előrelépni.