Igazi rangadó várt a DVSC II. együttesére az NB III. Északkeleti csoportjának 27. fordulójában. Máté Péter vezetőedző alakulata vasárnap a Kisvárda második csapatát fogadta a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen, s a tét az volt, hogy győzelme esetén akár a dobogóra is felléphet. Így is tett! – írja a gárda oldala. A találkozó első félidejében helyenként kifejezetten jó volt az iram, mindkét csapat próbálkozott, ám a motiváltan és jobban futballozó kis Loki tudott előnyt szerezni a szünetre. A második játékrész nagy részében is egyértelmű volt a debreceniek dominanciája, sikerült is biztossá tenni a sikert.

A lefújás után Máté Péter vezetőedző a gárda hivatalos oldalának elmondta, számunkra ez egy nagyon fontos meccs volt, hiszen egy előttük álló csapattal játszottak. – Ettől függetlenül a mérkőzés 80. percéig az történt, amit szerettünk volna. Az első félidőben jobb helyzetkihasználással nagyobb előnyre tehetünk volna szert. A szünet után is sok energiát mozgósítottunk, és amiket hónapok óta gyakorlunk, jól működött. A végén picit elveszítettünk a kontrollt, de összességében a srácok minden dicséretet megérdemelnek, örülök, hogy töretlen a fejlődésük – nyilatkozta a szakember.