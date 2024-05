Hosszú évek óta megmagyarázhatatlan események történnek egy hajdú-bihari családdal a Ripost cikke szerint. A négy fiútestvér egyikét, a most nyolcéves Baltazárt már hároméves kora óta riogatják a szellemek. Az egész akkor kezdődött, amikor a család még Debrecenben, egy háromszobás panellakásban élt. A kisfiú először csak emlegette a szüleinek, hogy különös dolgokat lát, de mivel akkor még egészen kicsi volt, édesanyja és édesapja nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget.

A szellemek aztán az egész családot riogatni kezdték.

Fénygömbök és fej nélküli kutya

Az anyuka, Anikó azt mondta a lapnak, hogy volt, hogy hajnalban gumikacsahangra ébredtek, pedig nem is volt ilyen játékuk. Egy másik esetben egy rózsaszín malacjáték világított pirosan úgy, hogy nem volt benne semmilyen lámpa. De egyszer egy mozdulatlan töltővezeték árnyéka is táncolt a lakásban. A család reménykedett benne, hogyha elköltöznek, a fiukat nem kísértik tovább a szellemek, de a vigyorgó, gonosznak tűnő árnyak Hajdúszovátra is követték őket.

Két éve lakunk ebben a lakásban, és a fiam többször mondta, megint itt vannak vele. Kétfélét szokott látni: nagyobb árnyat, sötét és árnyékra hasonlít, tőlük fél. Illetve, fehér fénygömböket, őket cukinak tartja. Szokott még beszélni fej nélküli kutyáról, szárnyas macskákról

– mondta a 38 éves Anikó.

A jelenségek miatt a mostani és az előző lakásukat is átvizsgálta egy látó, aki csak enyhe jelenlétet tapasztalt. Baltazárt legutóbb május 2-án terrorizálták a kísértetek.

Nagyon sírt, többször kiabált, hogy »hagyjál békén«, és mondta, hogy mindig belepofátlankodnak az életébe a szellemek. A szeme sarkából látja őket. Érzi, hogy figyelik és követik. A mai napig kísérni kell őt a mosdóba, és mindenhol felkapcsolva hagyjuk a villanyt. Egy ideje az édesapjával mer csak elaludni a szellemek miatt, mert egyik éjjel arra ébredt, hogy valaki tapogatja a hátát. Felébresztette az apját, hogy nézze meg a szobáját, de nem volt ott senki

– osztotta meg az édesanya, aki a párjával együtt mindennap nyugtatja a kisfiát, és azt tanácsolják neki, kérdezze meg a szellemektől, mit akarnak, és ne fusson el előlük.