Bár sokan igyekeznek a családunkat támadni - s ez a választásokkor várhatóan még jobban felerősödik majd –, de úgy gondolom, hogy nélküle most nem lennék itt. Ezért nagyon hálás vagyok, hiszen egy nagyon erős háttérként ott van mögöttem ő is és a gyermekeink is. Együtt küzdünk meg a nehézségekkel, s együtt örülünk a sikereknek