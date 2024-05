Számos településen működik már eredményesen a roma nemzetiségi magyar nyelvű oktatás és nevelés, amit a Berettyóújfalui Tankerületi Központ a következő tanévtől az iskolák kezdeményezésére Hajdúbagoson, Kismarján és Szerepen tervez bevezetni. Azért e három településen, mert itt is magas a roma származású diákok aránya, és ezzel segítik egymás jobb megismerését, növelve a kisebbség iránti toleranciát. Az átszervezést követően továbbra is helyben tanulnak az 1-8. osztályos diákok – válaszolta a Cívishír kérdésére Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vezetője, aki további részletekkel is szolgált.

A tankerület az új oktatási metódus bevezetéséről korábban már egyeztetett az iskolákkal, a tervet véleményezték az intézmény dolgozói, a diákok, a szülők, a helyi kisebbségi önkormányzat, és mindannyian igent mondtak rá.

A roma nemzetiségi oktatás és nevelés bevezetéséhez szükséges dokumentumokat a tankerület eljuttatta a döntéshozókhoz. Amennyiben a köznevelésért felelős miniszter nevében eljárva a köznevelési államtitkár megalapozottnak ítéli a kérést, azt május utolsó munkanapján jóváhagyja, és szeptember 1-től kezdődhet a magyar nyelvű roma nemzetiségű oktatás. Ez hetente két órát jelent, a magyar nyelv és irodalom, az ének- és a rajzórákba beépítve segíti a roma kultúra, történelem, élet megismerését. A tankerületi központ kezdeményezésére az átszervezést követően a három település diákjainak saját falujukban tudják biztosítani az esélyegyenlőséget úgy, hogy jobban megismerik egymás életét, erősödhet bennük az egymás iránti tolerancia. Az iskolák működésének finanszírozása nem változik, azok továbbra is megkapják a nekik járó összegeket, az épületek korszerűsítésére pedig, hasonlóan az eddigiekhez, pályázatokat nyújthatnak be.

Az iskola oktatási-nevelési rendszerének változtatását, beleértve a fenntartóváltást is február 28-ig lehetett kérelmezni.

Ebben az évben Hajdú-Biharban egyetlen iskolánál sem volt fenntartóváltás-kérelem. Három településen, Furtán, Körösszegapátiban és Pocsajban a román kisebbségi önkormányzat kezdeményezhette volna az iskolafenntartás és -működtetés jogának átvételét, de az előzetes véleményfelmérést követően nem adták be a fenntartóváltásra a kezdeményezésüket. Ennek oka az lehetett – vélekedett a tankerület vezetője –, hogy mindhárom képviselő-testület és a polgármester elégedett a tankerület tevékenységével, ezért nem kezdeményeztek változást. Vármegyénkben a körösszakáli iskolát működteti az ottani román kisebbségi önkormányzat, mégpedig a faluvezetés, a szülők és a diákok megelégedésére. Majosi Pálmától megtudtuk, hogy a tankerületnek nagyon jó a kapcsolata a szakáli iskolával.

Mint arról egy évvel ezelőtt írtunk, akkor az egyház indítványozott fenntartóváltást néhány településen. Ennek eredményeként a polgári és a vámospércsi általános iskola a református egyházhoz került.