Az édesanyákról szólt vasárnap az istentisztelet Csökmőn, a református templomban. Szabó Gyula lelkész kiemelte, hogy az édesanyák a család motorjai, akik összetartják a családot. Az igehirdetés után verssel is köszöntötte a jelenlévő édesanyákat, akiket még egy hittanos kislány, Nagy Luca is megajándékozott egy szavalattal. A templomból kifelé menet a tiszteletes egy szál rózsával és anyák napi könyvjelzővel is meglepte az ünnepelteket.