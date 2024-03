Bár sokáig aránylag szorosan alakult a keleti derbi, végül magabiztosan, 32–25-re nyert a DVSC Schaeffler a Békéscsaba otthonában szerda este. Túl van a Bajnokok Ligája-kalandon a Loki, így már teljes erejével a bajnokságra összpontosíthat az együttes. Az első feladat a Viharsarokba szólította szerda este Debrecen egyik kézilabdacsapatát ,mely ezúttal ezúttal a Gabrileja Bartulovic – Grosch Vivien, Vámos Petra-, Tamara Haggerty, Planéta Szimonetta, Szabó Nina, Vámos Míra sorral kezdett.

Gabrileja Bartulovic jól védte a DVSC kapuját

Forrás: Czinege Melinda

Hullámzóan játszott a DVSC

Az NB I. 18. fordulójában megrendezett találkozó első góljait Töpfner Alexanra szerezte büntetőkből: az elsőnél Haggerty tolta be az emberét a hatoson belülre, majd Bartulovic szép védését követően Vámos Petra tört be egy hetest érően. Ezt követően a Loki válogatott irányítója következett, előbb a saját térfeléről talált a kapuba, majd egy gyors támadást fejezett be eredményesen. Felébredt a hazai csapat is, így a lila-fehérek nem csak hogy visszakapaszkodtak, a 8. percben át is vették a vezetést. Szerencsére az ifjabb Vámos, Míra szélről gyorsan egalizált. Szabó Nina aztán a rá jellemző, talpról eleresztett bombával ismét a piros-fehér együttest juttatta előnyhöz.

Ezt követően felváltva estek a gólok, a Debrecen vezetett, a Békéscsaba kapaszkodott.

Szerencsére idővel elkezdett nyílni az olló, és három góllal ellépett a DVSC Schaeffler. Bartulovic jól védett, nem ő volt az oka, hogy nem tudta lerázni magáról a hazaiakat a Loki. Szilágyi Zoltán vezetőedző időt kért a 22. percben, érkeztek a friss erők is, de ennek ellenére megtorpanni látszott a Debrecen. Befagyott a különbség, így végül 16–13-as DVSC-vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok.

Nyílt az olló

Három és fél perces gólcsenddel kezdődött a második játékrész. Két-három gólon billegett a különbség, majd a félidő felére 5 gólos előnyre tett szert a DVSC Schaeffler.

Catherine Gabriel váltotta a kapuban Bartulovicot, de nem a cerberusokkal volt a baj, hanem a koncentrációval, főleg támadásban.

Láthatólag nem tudott olyan hőfokon pörögni a Loki, mint például a Vipers ellen. Ám végül magabiztosnak mondható, 32–25-ös győzelmet aratott a Debrecen. A Békéscsaba drukkerei nem túl sportszerű rigmusokkal búcsúztatták a bírókat és a vendégeket, de nekik ez az öröm maradt szerda este.

Most szünet következik a bajnokságban, mivel a női kézilabda nemzeti csapat április 11. és 14. között olimpiai selejtezőtornán vesz részt Debrecenben.