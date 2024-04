Az Arany Glóbusz Médiakupa immár harmadik alkalommal látogatott Debrecenbe, hogy újfent színvonalas mérkőzéseken mutathassák meg a résztvevők, a sport mindenkié! A Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban ezúttal öt együttes mérte össze erejét, de a helyezéseken túl más üzenete is volt a tornának: a jótékonykodás. Akár egy klasszikus focikupán, itt is járt a különdíj a legjobb kapusnak, a gólkirálynak, sőt Fair Play-díjat is kiosztottak a focisták között.

Arany Glóbusz Médiakupa: Nádudvari Péter szerint fontos a jótékonykodás

Forrás: Orosz Krisztofer

Arany Glóbusz Médiakupa: egy percig sem gondolkodott Nádudvari Péter

Ahogy említettük, a rendezvényen a jótékonykodás is a központban volt, így aligha hiányozhatott a játékosok közül Nádudvari Péter, akitől nem áll távol az ilyen kezdeményezésekben való részvétel. Az év emberének megválasztott és Prima díjas gyógypedagógus a Haonnak elmondta, öröm volt egy ilyen színvonalas rendezvényen szerepelni. – Az igazsághoz hozzátartozik, már nagyon régen fociztam. Ennek ellenére jól éreztük magunkat a csapattal, talán voltak jó megmozdulásaim is.

A egész rendezvénynek nem feltétlen a futball volt a központban s örülök, hogy a sport ismét túlmutatott önmagán, hiszen jótékonysági oldala is volt a kupának.

Egy percig sem gondolkoztunk a társaimmal, adományokat is hoztunk a rászorulóknak. Ezt a mentalitást mondhatni örököltem a szüleimtől, édesanyám orvos, édesapám szociális munkás. Gyermekkoromban beszédhibákkal küszködtem, sokat hadartam, nem artikuláltam rendesen, így pontosan tudom, milyen hátrányokkal élhetnek emberek, pontosan ezért szeretnék segíteni – fogalmazott.