A szakember vezetésével olyan focit láthatunk hétről hétre, ami élvezetes, s igen, az ilyen játékban benne vannak a hibák is. Ne felejtsük el azt sem, hogy a pontvadászatban vannak rajtunk kívül más együttesek is, akik komoly játékerőt képviselnek. A labda azonban gömbölyű, a pályán sok minden másként alakulhat, mint a papírforma. Ha ismét meglódul a szekér, hangnemet vált majd a trollhadsereg is, lesz még Blagojevics sikeredző, meg maga az Isten. De addig is: a fotelszurkolók jajveszékelése sértő a mesterre nézve, hithű Loki szurkolóként csak annyit kívánhatunk, ne olvassa a kommenteket és maradjon minél tovább a DVSC vezetőedzője!