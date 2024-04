Nehezen térnek napirendre a Loki drukkerei a múlt szombaton a Diósgyőr ellen elszenvedett 5–3-as vereség fölött. Nem is csoda, hiszen egyrészt keleti rangadóról volt szó, ami mindig kiemelten fontos a szurkolók számára, másrészt, mióta Szrdjan Blagojevics a DVSC edzője, a Loki ilyen sok gólt még nem kapott egy bajnokin. Korábban három volt a maximum, és annyiszor is csak a Kisvárda, a Budapest Honvéd, az MTK, valamint a Diósgyőr volt képes bevenni a Debrecen kapuját. Ennek is köszönhetően a szerb tréner statisztikái jónak mondhatók a hajdúságiakkal, hiszen eddig 54 NB I.-es összecsapáson ült a Debreceni VSC kispadján, melyen 26 győzelem, 11 döntetlen és 17 vereség a mérlege, ami 1.65 pont/meccs átlagnak felel meg.

Szuhodovszki Soma és HAmzat Ojediran is szerepelt együtt a belső középpályásként a DVSC együttesében a tavasszal

Forrás: Kiss Annamarie

A védekező középpályások szerepe a DVSC taktikájában

Talán nem meglepő, hogy a debreceni fanatikusok győzelmet és jó játékot vártak kedvenceiktől, főleg annak tudtában, hogy a Lokinak igen jó az örökmérlege a borsodiakkal szemben: eddig 61 alkalommal találkoztak az NB I.-ben, ebből a Debrecen 39 alkalommal zsebelte be a három pontot, valamint 11-11 döntetlen és miskolci siker született.

A csalódottságot az is növelte, hogy ezzel a vereséggel nagy valószínűséggel búcsút inthet a dobogós álmoknak a DVSC, amit Szrdjan Blagojevics is kvázi elismert a mérkőzés utáni értékelésében. A jó hír az, hogy a nemzetközi kupaindulás még nincs veszve, ugyanis ha a Ferencváros bejut a Magyar Kupa döntőjébe, akkor még a bajnoki negyedik helyezés is UEFA Európa Konferencialiga indulást ér.

Egy-egy vereség után a szurkolók jellemzően igyekeznek megkeresni a kudarc okait, amit legtöbbször a játékosokban és a vezetőedző személyébe találnak meg. Az internetes hozzászólásokat böngészve most is ez történt, a drukkerek egy része a helyzetkihasználásban látta az okokat, egy másik réteg az edző taktikájával nincs kibékülve, de a legtöbben a gyenge védekezésben látták a fő problémát.

A védősorral egy másik cikkünkben foglalkozunk majd, de nem távolodunk el most sem a védekezéstől, hiszen a téma a Debreceni VSC labdarúgócsapatának egyik kritikus pontja, a középpálya, azon belül is a két belső középpályás poszt helyzete lesz.

Szrdjan Blagojevics a manapság divatos 4-2-3-1-es felállás híve, amelyben három belső középpályás van: kettőnek a védekezésben is fontos szerep jut (nevezzük őket az egyszerűség kedvéért védekező középpályásoknak), míg a harmadik – jellemzően Dzsudzsák Balázs – kötetlenebbül mozoghat a pályán, és főleg a támadásokat segíti. A két védekező középpályás (vkp) játéka meghatározó a DVSC futballja szempontjából. Védekezésben (a felállás továbbra is 4-2-3-1) egyértelmű a helyzet, lehetőleg még az ellenfél területén megakasztani a támadást, de ha ez nem sikerül, akkor a saját térfélen a támadó(k) és a négy védő között helyezkedve, egyfajta védelmi vonalat alkotva állni útját az ellenfél próbálkozásainak. Támadásban alapvetően 3-2-2-3-at játszik a Loki: ilyenkor általában az egyik vkp feljebb húzódik, az ő helyére fellép az egyik szélsőhátvéd, így jön ki a 3 védős vonal, a másik védekező középpályás pedig elkéri a labdát vagy a kapustól, vagy valamelyik hátul maradt védőtől. Amennyiben egy középhátvád iramodik meg a labdával, akkor kötelezően az ő helyére húzódik vissza valamelyikük, tartva a 3 védős vonalat. Ebből is látszik, hogy ez a poszt kulcsfontosságú, hiszen sokszor a vkp-n keresztül folyik a játék, ők osztják le a labdákat, és gyakran ők azok, akik átforgatják a játékot egyik oldalról a másikra. A 3-2-2-3-as formáció alól egy kivétel van, amikor az ellenfél magasan letámad, abban az esetben közvetlen kapuskirúgásnál marad a 4-2-3-1-es felállás.