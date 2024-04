Nyolc gólt, és még ezeken felül is sok helyzetet hozott a DVTK és a DVSC szombat esti keleti rangadója. A semleges drukkerek és a Diósgyőr szurkolói biztos remekül szórakoztak az 5–3-ra végződött összecsapáson, a Debreceni VSC fanatikusairól ez már kevésbé mondható el. Úgy kezdeni egy derbit, hogy rögtön az első percben gólt kap a Loki megengedhetetlen, és utána is olyan egyéni hibákból nyelte be a gólokat Szrdjan Blagojevics csapata, ami miatt egy vármegyei mérkőzésen is megszólják a játékosokat. A Diósgyőr harmadik góljára lehetett azt mondani, hogy a VAR annulálhatta volna a találatot, de ha Stefan Loncsar vagy a rossz napot kifogó Olekszandr Romancsuk határozottabb megelőzhető lett volna a találat. Nagy közhely, hogy minden gól hibából születik, de a mieink gyakorlatilag tálcán kínálták a lehetőségeket a borsodiaknak, akik köszöntek, és életek is vele.

Szrdjan Blagojevics játékosainak ott a fusztráció az arcán: fájdalmas vereséget szenvedett a DVSC

Forrás: Nemzeti Sport

Szrdjan Blagojevics szerint csapatának mentálisan nehézséget okozott a gyors diósgyőri gól

Az összecsapás utáni sajtótájékoztatón Szrdjan Blagojevics, a Debreceni VSC vezetőedzője elismerte, csapata nem tett eleget a győzelemért. – Egy őrült mérkőzésen vagyunk túl, mintha hullámvasúton ültünk volna – emelte ki a szerb szakember. – Nehéz most elemezni a meccset, tele vagyok gondolatokkal. Nagyon hamar gólt kaptunk, és ez mentálisan nehézséget okozott számunkra. Nem volt meg a szükséges energia, főként védekezésben. Tudtuk azt, hogy a Diósgyőr fizikailag erős csapat, de nem jól reagáltunk erre. Aztán jött a második gól, majd a büntető, ami akár a padlóra is küldhetett volna minket, de Megyeri hatalmasat mentett. Ez a bravúr, illetve az, hogy sikerült betalálnunk, megváltoztatta a mérkőzés menetét.

Szünetben azt éreztem, hogy a magunk javára tudjuk fordítani az eredményt, erről beszéltem a játékosaimnak is az öltözőben.

Fordulás után ki is egyenlítettünk, közél álltunk hozzá, hogy megváltoztassuk az egész meccs menetét, de aztán harmadszor is betalált a DVTK. Nem láttam a szituációt, ami megelőzte, majd vissza fogom nézni – ecsetelte a tréner, majd azzal folytatta, tele volt a 90 perc hullámvölgyekkel. Úgy látta, csapata hol fent volt, hol lent, a következtetés pedig az, hogy ezen a szinten nem engedhetik meg maguknak ilyen hibákat védekezésben, és ennyi komoly helyzetet sem hagyhatnak kihasználatlanul.

– Fájdalmas ez a vereség, vállalom a felelősséget azokért a döntésekért és elképzelésért, amit az edzői stábbal hoztunk. Nem működött, de nem könnyű most elemezni. A gyorsan bekapott gól sokként ért minket, azt próbáltuk feldolgozni az első 15 percben. A félidő közepén változtattunk a támadásainkon, közelebb is kerültünk ahhoz, sikerült is betalálnunk. Szünetben kiadtam az útmutatók, cseréltünk is, jól kezdtük a második játékrészt. Ez egy őrült meccs, volt, amin túl sok hibát vétettünk, könnyű gólokat kaptunk, mi pedig hiába építettük fel a támadásainkat, nem tudtuk megfelelő arányban kihasználni a helyzeteinket. Egy napunk van szomorkodni, aztán össze kell szednünk magunkat, és folytatni a szezont – értékelt Szrdjan Blagojevics, aki az M4 Sportnak adott meccs utáni gyors értékelésében azt mondta, egy ilyen 5–3-as vereség után nevetséges a dobogóról beszélni.

A DVSC legközelebb az Újpestet fogadja, a mérkőzés szombaton 19.30-tól kezdődik majd a Nagyerdei Stadionban.

A tények

OTP Bank Liga, 29. forduló.

Diósgyőr-DVSC 5–3 (2–1)

Diósgyőr, 6000 néző. Vezette: Bogár Gergő

DVTK: Ogyincov – Bokros, Csorbadzsijszki, Lund, Stephen – Bényei Á. (Gera, 66.), Klimovics (Holdampf, 66.), Vallejo – Pernambuco (Feuillassier, 46.), Edomwonyi (Fekete, 77.), Pozeg Vancas (Szabó L., 86.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovics.

DVSC: Megyeri – Baranyai, Lagator, Romanchuk (Batai, 91.), Ferenczi – Manrique (Ojediran, 46.), Loncsar (Szuhodovszki, 69.) – Vajda (Szécsi, 69.), Dzsudzsák, Domingues (Bódi, 86.) – Bárány. Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Gól: 1–0 Klimovics (1.), 2–0 Edomwonyi (22.), 2–1 Baranyai (42.), 2–2 Bárány (48.), 3–12Edomwonyi (60.), 4–2 Gera (67.), 4–3 Ojediran (83.), 5–3 Fekete (94.).

Sárga lap: Ferenczi (29.), Dzsudzsák (64.).