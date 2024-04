Lukács László is fontosnak tartja a nemes célt szolgáló kezdeményezéseket

Az országban alig van olyan, akinek be kellene mutatni a Tankcsapda frontemberét, Lukács Lászlót. Így voltak ezzel az akadémisták is, hiszen egyből tudták, ki is érkezik hozzájuk edzésre. A zenész egyébként remekül bánt a labdával, még egy gólpasszt is kis híján kiosztott a találkozókon. Az énekes szerint, a sport mellett az egyik legfontosabb a közösség építése az ilyen eseményeken. – A Tankcsapdától sosem állt távol a jótékonykodás vagy egy-egy nemes kezdeményezésben való részvétel. Gondolok itt a legalapvetőbb gesztusokra is, hiszen a legfontosabb, hogy örömet szerezzünk az embereknek.

Amikor felkértek, hogy látogassak el erre az eseményre, úgy gondoltam, ez a lehető legkevesebb, amit tehetek, egy percig sem gondolkoztam.

Mindig azt vallom, hogy a legfontosabb minden esetben a közösségi élmény megélése, ebben pedig remélem, mi is tudtunk most segíteni – nyilatkozta Lukács László.

A gyerekek kíváncsian nézték a sztárokat

Forrás: Czinege Melinda

Dombi Tibor izgatott volt

A DVSC legendás játékosa, Dombi Tibort a mai napig nem felejtik a szurkolók, de a fiatalabb generáció sportszeretői sem. Jól jelzi, hogy a Különleges Akadémia növendékei rengeteg aláírást és közös fotót készítettek a „bombázóval”, aki az esemény végén még egy pólót is kapott a játékosoktól. A Vasutas egykori hetese úgy fogalmazott, nem tud eléggé hálás lenni azért, hogy a mai napig ilyen szeretetet kap az emberektől. – Izgultam egy kicsit, de amint bekerült a labda, olyan volt, mintha a társaimmal futballoznék, fantasztikus élmény volt.

Elképesztően boldoggá tesz, hogy akár tíz év elteltével is emlékeznek, mit tettem a DVSC-ért.

Persze a srácok maximum felvételekről „ismerhetnek”, de jólesett, hogy ilyen szeretettel fogadtak – mondta a klublegenda.