A Mikulás Kupa megnyitójára a Haon is kilátogatott. Az eseményen a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetője, Makray Balázs elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy klubja részt vehet ebben a programban. – Két éve nyolc-tíz fővel kezdtük el a programot, ezúttal pedig már több mint hatvanan vagyunk. Ez nagy elismerés azoknak a kollégáimnak is, akik edzésről edzésre segítik a fiatalokat – hangoztatta.

Az ügyvezető azt is kiemelte, hogy a DVSC számára a Különleges Akadémia működtetése nemes feladat. Makray Balázs kötelességnek is érzi, hogy a klub ilyen kezdeményezést támogasson, koordináljon. Bízik benne, hogy később más klubok is csatlakoznak a különleges programhoz.

Olasz módszer az akadémián

Debrecen polgármestere, Papp László azzal kezdte, hogy a város előszeretettel támogatja a Különleges Akadémiát, és a Mikulás Kupa is egy nagyszerű esemény. – Egy gondoskodó város mindig figyel a polgáraira, kicsikre-nagyokra, és az idősebb korosztályra egyaránt. Rendkívül boldog vagyok, hogy Debrecen a DVSC-vel és a Sportcentrummal közösen azonnal a különleges kezdeményezés mellé állt. Külön köszönöm Jenei Rékának, aki egyébként az egész folyamat elindítója volt – fogalmazott. Papp László arról is szót ejtett, hogy a Különleges Akadémián olasz edzésmódszert alkalmaznak, amely tényleg egyedülálló.

Debrecen egy sportos város, amely biztosítani tudja az edzésekhez a feltételeket. A sport a testet-lelket erősíti, és legyen szó játékosról, vagy szurkolóról, mindenki számára élmény

– mondta.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezetője, Papp László polgármester és Makray Balázs, a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetője a csütörtöki eseményen

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András is részt vett. Azzal kezdte, hogy két éve még csak álmodoztak arról, hogy az akkor néhány fős létszámmal elinduló Különleges Akadémia egyszer labdarúgó tornát rendezzen. – Nagy öröm számunkra, hogy immáron 65 fővel vagyunk jelen.

Köszönöm a tízfős szakmai stábnak, hogy heti rendszerességgel, lelkiismeretesen végzi azt a munkát, melynek eredményét itt is láthatjuk

– hangsúlyozott.

Becsky András végül kiemelte, hogy a DVSC-vel és a várossal mindig nagy öröm együttműködni, és előszeretettel támogatják a mozogni vágyó, speciális nevelési igényű gyermekeket is.

Polgármester és csapatkapitány egy csapatban

A torna remek hangulatban kezdődött, mikor a Loki klasszisa, Dzsudzsák Balázs is megjelent, azonnal megrohamozták a fiatal sportolók. A Mikulás Kupa nyitómérkőzésén a Különleges Akadémia válogatott tehetségei a Szalánczy Zoltán-Papp László-Dzsudzsák Balázs-Makray Balázs-Becsky András-Fikker Ferenc összeállítású csapattal találkoztak. A felnőtt együttes a polgármester révén szerzett vezetést, majd a DVSC csapatkapitánya növelte az előnyt. A Különleges Akadémia alakulata azonban nagyot küzdve, előbb szépített, majd egyenlített is, és a tízperces mérkőzés 2–2-es döntetlennel zárult.

Papp László és Dzsudzsák Balázs

Forrás: Molnár Péter

A barátságos találkozót követően a Haonnak Dzsudzsák Balázs is megfogalmazta a Különleges Akadémiáról szőtt gondolatait. – Ezen az eseményen a gyerekek a főszereplők, mi pedig igyekszünk örömet okozni nekik. A barátságos nyitómérkőzésen nem az eredmény számított, játszottunk egy jót, igazságos, döntetlen született. Nagyon jólesik a gyerekek szeretete, most is hatalmas energiabombával távozom majd – hangoztatta, miközben a középpályás kezét több gyermek is percekig fogta. – Debrecenben napról napra annyi szeretetet kapok, amit nehéz lenne szavakba önteni.

Ha már elérem azt, hogy valaki miattam szeretne futballista lenni, főleg a cívisvárosban, számomra hatalmas öröm.

El tudom képzelni, hogy ez milyen érzés lehet nekik, hiszen mikor én voltam kicsi, és találkozhattam Dombi Tibivel, vagy Sándor Tomival, az engem is nagyon inspirált, közéjük akartam tartozni.

Forrás: Molnár Péter

Dzsudzsák Balázs arról is beszélt, hogy a Különleges Akadémia tagjaival személyes a kapcsolata, mivel az edzőcentrumban mindig találkozik velük, és igyekszik őket jó tanácsokkal ellátni.

A 15 éves Ónodi Patrik egyik, ha nem legkülönlegesebb napja volt a csütörtöki, hiszen a nyitómeccsen gólt is szerzett. – Hihetetlenül jól éreztem magam, nagyon élveztem a játékot Dzsudzsák Balázsék ellen. Az, hogy még gólt is szereztem, hab a tortán. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, álmom, hogy egyszer én is profi labdarúgó legyek – nyilatkozta portálunknak csillogó szemekkel.