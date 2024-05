A DEAC kézilabdacsapata szombaton a Győrt fogadta az NB.I./B 28. fordulójában a DESOK-ban – írja az egyetemi klub hivatalos oldala. Mindkét gárda jó hangulatban vághatott neki a találkozónak, hiszen a Rába-partiak a múlt héten bebiztosították a bajnoki címüket, míg Mándi Norbert legénysége áprilisban veretlen maradt a bajnokságban (négy meccsen háromszor nyert, az ózdi bajnokija pedig remivel zárult).

A debreceniek vezetőedzője ezúttal sem számíthatott több kulcsemberére, aztán a meccs elején István Péter is kidőlt a sorból. A rutinos beállósnak a térde sérült meg, ezért ápolni kellett, és már nem is tudott visszatérni a pályára.

A kapusok mindkét oldalon kitettek magukért, a hazaiaknál Boros Tamás, a vendégeknél pedig Pásztor Imre remekelt. 3–3 után egy 3–0-s sorozatot produkált a Győr, Mándi Norbert időkéréssel próbálta megtörni az ellenfél lendületét. Sajnos a játékvezetők több alkalommal vitatható döntésekkel borzolták a kedélyeket. A legbosszantóbb eset a 21. percben történt, ekkor Nagy Martin belement Illés Tamásba, a gólt mégis megadták a bírók, ezzel 6–9 szerepelt a kijelzőn. A sípmesterek az i-re a pontot azzal tették fel, hogy a balszélsőt reklamálásért kiállították. A szünetig Kiss Axel magabiztosan értékesítette a helyzeteit, ennek ellenére nem jött össze a felzárkózás a hajdúságiaknak (10–14).

Támadásban elővette a DEAC az emberfölényes játékát

A második játékrészt hét a hat elleni felállással indította DEAC, ezt a taktikai elemet gyakorlatilag aztán végig használták támadásban. Mivel az első félidőben Illés Tamás és Kiss Axel is kihagyott egy-egy büntetőt, így Portik Dobos Szabolcs végezhette el a harmadik hazai hetest. Az ifjú tehetség mindegyik hetesét értékesítette a folytatásban, így négy találattal zárt. Az egész mérkőzésen harcolt ugyan a Debrecen, ennek ellenére nem forgott veszélyben a vendégek sikere. A hajrában a fiatalokat is bedobta a mély vízbe Mándi Norbert, vagyis Karnok Donát, Király Máté és Kiss Bálint egyaránt szóhoz a jutott. A végén Dobos Balázs kétszer is eredményes volt, ezzel kozmetikázott valamit az eredményen (23–30).

Legközelebb Veszprémben vizitál a DEAC, azt a mérkőzést május 17-én rendezik meg.