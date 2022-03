Az Arany Glóbusz Média Kupa annak idején abból a célból jött létre, hogy a sport által építse és erősítse a médiában dolgozók közötti kapcsolatot. Eddig 13 alkalommal rendezték meg ezt az eseményt Budapesten, illetve a környékén, és a nagy sikerre való tekintettel idén először Debrecenbe is elhozták a szervezők a tornát.

Barcsa Lajos alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

A mérkőzések előtt Barcsa Lajos, a város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. – A sportolásnak, mint olyan, több lényeges szerepe is van az életünkben. A médiában dolgozók sokszor nemcsak hétköznapokon, hanem hétvégén is dolgoznak. Ezért fontos, hogy az egészségükre odafigyeljenek és szenteljenek időt a mozgásra. Ezen kívül a sportnak kapcsolatteremtő szerepe is van, egy-egy ilyen esemény kapcsán ismeretségek, barátságok születhetnek, akár a határon túli kollégákkal is – hívta fel a figyelmet a városvezető. Hozzátette, csapatjátékra is nevel a futball, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy mégiscsak a győzelem megszerzése a cél.

Czine Tamás, a T5 Media Agency ügyvezetője

Forrás: Kiss Annamarie

A cívisvárosi torna szervezője Czine Tamás, a T5 Media Agency ügyvezetője volt, aki arról beszélt a Hajdú-bihari Naplónak, hogy miként került Debrecenbe a rendezvény. – A budapesti nagy sikerre való tekintettel szerettük volna egy vidéki nagyvárosba is elhozni ezt a rendezvényt, és adta magát, hogy Debrecenben legyen. Ez a második főváros, amely pezsgő sportélettel, illetve nagy hagyományokkal rendelkezik, és bízunk benne, hogy ez kupa is egy újabb lesz ezek közül. Öröm számunkra, hogy Nagyváradról is érkezett két együttes, mert a határon túli kapcsolatok is rendkívül fontosak számunkra. Mindegy, hogy milyen nemzetiségű, vagy gondolkodású emberek gyűlnek össze, mert a sport a közös nyelvünk – hangsúlyozta.