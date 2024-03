Sokan emlékezhetnek még, mekkora volt az öröm és az izgatottság, amikor kiderült, a DVSC Schaeffler indulhat a Bajnokok Ligájában. Voltak olyan „szakértők”, akik semmi esélyt sem adtak a debrecenieknek előzetesen. A közvélekedés azonban túlnyomó részt úgy gondolta, nem olyan lehetetlen még a továbbjutás sem. Ehhez persze szinte tökéletes teljesítményre volt szükség, a lányok pedig még erre is rátettek egy lapáttal: A „kötelezők” mellett a CSM elleni iksz és a Brest legyőzése bebizonyította: megérett a gárda a BL-re! A továbbjutást követően azonban nehezebb ellenfelet aligha kaphatott volna a Loki, a Vipers Kristiansand várt a hajdúságiakra. A lányok az első meccsen mindössze egy találattal maradtak alul, a visszavágón pedig fantasztikus teljesítményt tettek le az asztalra. A norvégok végül néhány másodperccel a vége előtt egyenlítettek, így egy gólos különbséggel ők jutottak a negyeddöntőbe.

A sikeredző értékel

A DVSC Schaeffler történetének egyik legsikeresebb trénere, Köstner Vilmos is végigkövette a csodás utazást. A mester portálunknak elárulta, ő is óvatosabban fogalmazott, amikor kiderült, indulhat a Loki a BL-ben. Ennek ellenére rendkívvül boldogan fogadta a hírt, hiszen azért is fontos a nemzetközi rutin, hogy megismerjék a piros-fehéreket a legmagasabb szinten. A korábbi edző, s a debreceni csapat tiszteletbeli elnöke úgy fogalmazott, mérhetetlenül büszke a lányokra. – Tartózkodó voltam a szereplés előtt, de természetesen örültem a hír hallatán. Ezen kívül nem voltak nagy elvárásaim, de saját tapasztalatból kiindulva, semmilyen más sorozat nem ad olyan löketet, mint a BL.

Ennek az előnyeit elképesztő módon lehet hasznosítani a bajnokságban. Nem csupán a csapat, de a válogatott szempontjából is fontos volt a szereplés. Egyénileg is sokat fejlődtek a játékosok és sok szituációt tudtak gyakorolni Szilágyi Zoltánék. Annyi pontot gyűjtöttünk, amennyit talán senki sem várt.

A stáb és a kézilabdázók olyan mértékű munkát végeztek, hogy mindenki ellen volt sansz – kezdte a szakember, aki szerint soha nem látott formajavuláson ment át az együttes.

Köstner Vilmos szerint remekül szerepeltek a lányok

Forrás: Napló-archív

Apróságokon múlott a Vipers elleni meccs

A két héttel korábbi első meccsen a Vipers Kristiansand mindössze egy találattal volt jobb a DVSC Schaefflernél, de legyünk őszinték, a legvérmesebb Loki szurkolók sem tettek volna nagyobb összeget erre a forgatókönyvre. A korábban már említett „szakértők” a visszavágó előtt is felszólaltak, mondván: simán tovább fog jutni a norvég sztárcsapat. Ennek teéjesen az ellenkezője történt, a szünetben 10–15-re vezettek Szilágyi Zoltánék. A fordulást követően sem adta könnyen magát a vendég együttes, de a hazaiak vissza tudtak jönni a meccsbe, s tíz másodperccel a vége előtt a döntetlenért támadtak, amely az ő továbbjutásukat eredményezte volna. Hiába tettek meg mindent a magyar hölgyek, az utolsó lövésbők megérkezett a skandináv gól, így a legutóbbi három kiírás győztese jutott tovább a legjobb nyolc közé, ahol a Győrrel mérkőznek a budapesti Final4-ba kerülésért. Köstner Vilmos a Haonnak elmondta, a klub történetének egyik legszebb eredménye lett volna, ha sikerül a csoda, ám így is csak szuperlatívuszokban tud beszélni a lányok teljesítményéről. – Örültem a Vipersnek, hiszen hatalmas a marketingértéke a norvég együttesnek, illetve ők remekül játsszák a kézilabdát. Ha összeszámolnám, biztosan több időt töltöttünk továbbjutásra, mint a riválisunk.

A hazai találkozón szakkomentátorként tevékenykedtem, visszafogottabban kellett megélnem a meccset, de a visszavágót már otthon figyeltem. Hol az öröm látszott rajtam, hol a könnyek, hiszen befejeztük ezt a csodálatos utazást.

A lehetőséget ki kellett volna használni, de ez benne van az élsoportban. Ha nem születik a végén a Vipers-gól és büntetőkkel estünk volna ki, rosszabb lett volna. A realitás azt mondatja velem, hogy abból a szempontból, hogy jövőre is itt legyünk fontos, hogy immár minden erővel a bajnokságra koncentráljunk – folytatta.

A DVSC Schaefflernek a bajnokságra kell koncentrálnia

Azzal, hogy búcsúzott az európai kupaporondtól a Loki, száz százalékban lehet koncentrálni a honi pontvadászatra, amelyben egyébként nem áll a legjobban az együttes. A két bajnokaspiráns, s a Bajnokok Ligájában tovább küzdő magyar csapat, az FTC és a Győr mellett a Mosonmagyaróvár is lépéselőnyben van a debreceniekkel szemben, hiszen van bravúrpontjuk az ETO ellen. A rutinos szakember úgy fogalmazott, nehéz meccsek várnak a lányokra, de a dobogó megszerzése kulcsfontosságú az újabb BL-indulás szempontjából. – Nagyon nehéz meccseink vannak hátra: játszunk még a Mosonmagyaróvárral, a Győrrel és a Fradival.

A móváriak ellen kötelező a győzelem, emellett pedig a két bajnokaspiráns ellen bravúrpontokat is kell szerezni. Bízom benne, hogy tökéletes lesz a forgatókönyv a szezon végére

– zárta gondolatait a sikeredző.

A tények:

VIPERS KRISTIANSAND (norvég)–DVSC SCHAEFFLER 27–27 (10–15) Kristiansand, 1721 néző. Vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák) KRISTIANSAND: KATRINE LUNDE – Knedlíková 3, VJAHIREVA 10 (1), Waade, Tchaptchet 1, ABBINGH 8, S. Andersen 2. Csere: Börjesson (kapus), Roberts 1, Boge 2, Solas, Tomac, Arcos, Sercien-Ugolin. Edző: Hlavaty Tamás DEBRECEN: BARTULOVIC – Grosch 3, SZABÓ N. 8, VÁMOS P. 4, Haggerty, Kácsor 1, Petrus 1. Csere: Gabriel (kapus), PLANÉTA 1, TÖPFNER 5 (4), Csernyánszki 1, Jovovics, FÜZI-TÓVIZI 2, Vámos M. 1. Edző: Szilágyi Zoltán Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–4. 16. p.: 5–6. 21. p.: 7–11. 27. p.: 9–14. 38. p.: 15–20. 48. p.: 21–21. 59. p.: 26–27 Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 4/4 Továbbjutott: a Vipers Kristiansand, 56–55-ös összesítéssel

A bajnokság állása:

1. Győri Audi ETO KC 20 18 0 2 706 468 36 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 17 17 0 0 631 426 34 3. DVSC SCHAEFFLER 17 14 0 3 534 419 28 4. Motherson Mosonmagyaróvári KC 16 13 0 3 539 444 26 5. Praktiker-Vác 17 10 0 7 476 451 25 20 6. Moyra-Budaörs Handball 20 8 1 11 545 588 17 7. Vasas SC 18 6 2 10 458 516 14 8. DKKA 19 7 0 12 494 585 14 9. MTK Budapest 17 5 3 9 481 533 13 10. Alba Fehérvár KC 17 5 2 10 457 530 12 11. Kisvárda Master Good SE 17 5 1 11 439 491 11 12. NEKA 18 5 1 12 459 528 11 13. TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 17 4 1 12 439 521 9 14. Kozármisleny KA 18 1 1 16 400 558 3

A DVSC Schaeffler hátralévő mérkőzései:

2024. 03. 27. 18.00 Békéscsaba–DVSC Schaeffler 2024.03.27. 18:00 K&H Liga DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvár 2024.04.21., 18:00, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, K&H Liga DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 2024.04.24., 18:00, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, K&H Liga MTK Budapest–DVSC Schaeffler 2024.04.27., 15:30, Riz Levente Sportcsarnok, K&H Liga DVSC Schaeffler–Praktiker-Vác 2024.05.04., 18:00, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, K&H Liga Kozármisleny KA–DVSC Schaeffler 2024.05.11., 18:00, Városi Sportcsarnok Kozármisleny, K&H Liga Moyra-Budaörs-Handball–DVSC Schaeffler 2024.05.18., 17:00, BUVSS, K&H Liga DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC 2024.05.22., 18:00, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, K&H Liga FTC–Rail Cargo Hungária-DVSC Schaeffler 2024.05.25., 17:00, Elek Gyula Aréna, K&H Liga