Idén is elindult a Szent László gyalogzarándoklat Gyomaendrődről április 25-én csütörtökön, és péntek délután érkeztek meg a zarándokok Újirázra, ahol nagy szeretettel fogadták őket. Néhányan egészen Gyomaendrődtől gyalogoltak, kerékpároztak, és voltak, akik útközben egy szakaszon kapcsolódtak be. Érkezésük alkalmából a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban Rákóczi Jenő plébános tartott Szentmisét este 7 órától, amin a zarándokok, a helyi hívek és a Komádiból érkező katolikus közösség tagjai is részt vettek. Az atya a reményről beszélt, kifejezve, hogy a zarándoklat is a reményre épül, hiszen bízni kell abban, hogy elérik a kitűzött célt, hogy teljesíteni tudják a sok-sok kilométeres utat. Este szeretetvendégségre vártak mindenkit a plébánián. A zarándokok ott is töltötték az éjszakát és másnap, szombat reggel 6-kor indultak tovább Komádiba, majd Biharkeresztesre, hogy 28-án vasárnap megérkezzenek Nagyváradra.