Tíz éve csatlakozott Hajdúsámson városa a TeSzedd Országos Szemétgyűjtési Akcióhoz, melyen idén rekordszámú, 430 önkéntes vett részt.

– Jó érzés azt tapasztalni, hogy már a bölcsődéseket is a természet szeretetére nevelik és az idősebb korosztálynak is ugyanúgy fontos – fogalmazta meg Antal Szabolcs polgármester a Naplónak, aki maga is szedte a szemetet.

Az akcióhoz csatlakozott az önkormányzat, a posta, az oktatási-nevelési, kulturális és szociális intézmények dolgozói, pedagógusai, nevelők, tanulók, továbbá egyesületek, a helyi vadásztársaság, különböző körök tagjai, valamint nyugdíjasok és magánszemélyek, akik a felkérést szívvel-lélekkel elfogadták és egy közös ügyért szedték közösen a szemetet, a Föld, környezetük, városuk szeretetéért.