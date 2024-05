Idén is elérkezett a csökmői református gyülekezet egyik jelentős eseménye, a konfirmáció. Az ünnepély május 12-én délelőtt zajlott a csökmői református templomban. Szabó Gyula lelkész igehirdetése előtt három konfirmandus tett tanúbizonyságot a gyülekezet előtt: Hegyesi László, Marsi Kiara és Török Tibor. Továbbá ezen az alkalmon vehették át a konfirmációjuk 10., 25., 50. és 60. évfordulóját ünneplők az emléklapot és egy-egy szál virágot Rácz Imréné presbiterasszonytól.

Többen is érkeztek távoli településekről, hogy a szülőfaluban újra találkozhassanak rég nem látott ismerőseikkel és azokkal, akikkel évtizedekkel ezelőtt együtt tettek fogadalmat őseik templomában. De most jubilált Nagy Tibor, a falu polgármestere is, valamint a gyülekezet főgondnokasszonya, Horgász Istvánné. Az ünnepi pillanatok után az imaházban szeretetvendégség adott lehetőséget a kötetlen beszélgetésekre, visszaemlékezésekre.