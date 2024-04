Rangadót játszott a vasárnap a DEAC futballcsapata, a fekete-fehérek a listavezető Putnok FC otthonába látogattak az NB III. Északkeleti csoportjában, írja DEAC hivatalos oldala.

Kisebb putnoki lehetőséggel indult a meccs, ám a tizenhatoson belülről elvégzett lövést lesállás előzte meg, majd Korhut Mihály jobb oldali szöglete suhant el mindenki előtt. A nyolcadik percben újfent Korhut veszélyeztetett, középről leadott lövése centikkel ment el a jobb kapufa mellett. Nem sokkal később Ratkunak kellett jó helyen állnia, magabiztosan védte a középre tartó, nem túl erős lövést. Negyedórányi játék után Lakatos bombázott fölé a tizenhatos környékéről. A félidő közepén Boros perdített közelről a debreceni kapura, ám a hálóőrünk a helyén volt. Némileg fölényben játszott a Putnok, ám semmi sem jelezte előre, hogy betaláljon Pócsik révén a 29. percben, mégis megtörtént. Válaszul Lakatos került nagy helyzetbe, de a szögletből bejövő, felpattanó labdát két méterről fölé vágta. Nem sok volt hátra a szünetig, amikor Korbély tekert kevéssel mellé 12 méterről. Még ugyanebben a játékrészben megduplázta előnyét a házigazda, Boros lőtt közelről a bal alsóba.

Még egy putnoki gól

A második játékrészben sem sokat változott a játék, sőt, mivel a Putnoknak nem volt sürgős, még lassabb tempóban harcoltak a felek a szünet után. Urbin Péter cserével igyekezett változtatni a csapat teljesítményén, Lénárt Gergő helyett érkezett Tochukwu egy óra elteltével. Próbálkozott a DEAC, ám a borsodiak jól zárták le a kapujuk előtti területeket, és olykor kontrákra is futotta tőlük. A 67. percben Pócsik berúgta a Putnok FC harmadik találatát, ezzel nagyjából el is dőlt a három pont sorsa. Ezt követően Lakatos Benjámin helyett Kónya Márk állt be, majd a 83. percben Szabó helyett Virág Gergő. A folytatásban szinte semmi nem történt egy veszélyes Nemes-lövésen kívül, így lassan lecsordogáltak a hátralévő percek. Pont nélkül kellett hazatérnie a Debrecennek.

– Sajnos nem sikerült jól a mérkőzés, nagyjából az első félidőben eldőlt a pontok sorsa. A párharcokban nem jeleskedtünk, ez meghatározó volt. Váratlanul ért ez a teljesítmény, igyekszünk javítani a következő meccsen – nyilatkozta Urbin Péter vezetőedző.