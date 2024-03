A DVSC Schaeffler múlt vasárnap a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén káprázatosan játszott az elmúlt évek legeredményesebb klubcsapata, a Vipers ellen, de a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban végül 29–28-ra a norvégok diadalmaskodtak. Bár magyar szempontból az odavágó bizakodásra adott okot, de a párharc esélyese továbbra is a legrangosabb nemzetközi kupa címvédője volt. A visszavágót szombaton 18 órától rendezték Kristiansandban, és ahogyan az első meccs, úgy ez a találkozó is izgalmasan alakult…

A Lokiba visszatért az előző összecsapást sérülés miatt kihagyó Vámos Petra. Mellette Gabrijela Bartulovics, Grosch Vivien, Szabó Nina, Kácsor Gréta, Tamara Haggerty és Petrus Mirtill kezdett.

Szépen kezdtek a debreceniek

Hihetetlenül felszabadultan kezdett a fehér mezben játszó Debrecen, amely egy szépen, türelmesen megkomponált támadás révén Szabó révén szerzett vezetést. Aztán a 81-es mezszámú játékos egy szemfüles labdaszerzés után meg is duplázta az előnyt. Utána ugyan a többször a világ legjobbjának megválasztott, orosz származású Anna Vjahirjeva is betalált, de az ellenfél kapujába Kácsor is beköszönt. Nagyszerűen védekeztek a hajdúságiak, akik akár négy góllal is jobban állhattak volna, ám Katrine Lunde nagyokat védett. A 13. perc elején a norvégok nagy bánatára az eredményjelző 2–5-öt mutatott. Naes Andersen szépített, de Szabó Nina rögtön egy bombával válaszolt, így a Vipers felvidékről származó edzője, Hlavaty Tamás időkéréshez folyamodott.

Káprázatosan játszott a DVSC

A rövid pauza után a hazaiak rögtön vágtak két gólt, ám Petrus is eredményes tudott lenni. A rózsaszín Viperák hiába igyekeztek feljebb zárkózni, Szabó Nina továbbra is parádézott, és a 19. percre visszaállt a háromgólos debreceni előny. Ezt követően Töpfner magabiztosan értékesítette hetesét, így már néggyel (7–11) is ment a Lokomotív. Tökéletesen működött a piros-fehérek hátsó alakzata, Planéta Szimonetta több alkalommal is sáncolt, és a vendégdrukkerek szurkolásától volt hangos az aréna. Vámos Petra, valamint Füzi-Tóvizi is fontos pillanatokban juttatta át a labdát a gólvonalon, ráadásul Bartulovics 40 százalékkal teljesített. A 26. percben Szilágyi Zoltán időt kért, majd Töpfner találatával már öttel vezetett a DVSC Schaeffler (9–14). A skandináv gárdát a 33 százalékon teljesítő hálóőrök – Lunde és Börjesson felváltva védett – tartották életben.

A szünet előtt Füzi-Tóvizit két percre kiállították a francia játékvezetők, majd Bartulovics óriási bravúrral hárította Jana Knedlikova ziccerét, így a felek 10–15-ös állásnál vonulhattak pihenőre.

Csodálatos folytatás

Amit az első félidőben a debreceniek nyújtottak, álomszerű volt, mert ez tényleg világszenzáció lett volna, ha kiüti a címvédőt a BL-ből a DVSC Schaeffler. Azonban még sok volt hátra… A második etap elején a Loki kettős emberhátrányba került, ám a hajdúságiak megcsinálták, és továbbra is őrizték ötgólos előnyüket. Az a Kristiansand, amely a BL előző két idényében playoff kört sem játszott, roppant idegessé vált, és gyakorlatilag csak Vjahirjeva lövöldözött inkább kevesebb sikerrel. Bartulovics még ekkor is negyven százalékkal halmozta a bravúrokat. A nagy csatának a vendégeknél volt egy áldozata, ugyanis Tamara Haggerty rosszul esett a lábára, melynek következtében lenn maradt a földön, és egy darabig nem is tudta a játékot folytatni, de a hajrára visszaállt.

A végén jött a dráma!

16–20-as állásról öt percen át nem változott az eredmény, de a 44. percben a norvégok Knedlikova révén gólt szereztek, így Szilágyi Zoltán utána magához is hívta együttesét. Csernyánszki Liliána aztán eredményes is volt, de a Viperák felszívták magukat, folyamatosan zárkóztak. A pánikon úrrá kellett lenni, így a DVSC ismét időt kért, de a házigazdák hamarosan egyenlítettek, majd tizenegy perccel a vége előtt először vezettek a meccsen (23–22). Csakhogy Grosch gólja után Töpfner továbbra is magabiztosan belőtte a büntetőt, mellyel fordított a Lokomotív. Közben a hajdúságiaknál hátul Catherine Gabriel állt a gólvonalra, és ő is jó pár bravúrt bemutatott.

Vjahirjeva tizedik találatát követően a vége előtt három perccel Vámos Míra célzott pontosan. Füzi-Tóvizi góljával pedig már 26–27 volt az állás, amely ha maradt volna, az hetespárbajt jelentett volna. A végén a meccs egyik legjobbja, a nyolc gólos Szabó Nina végén mellé lőtt, a Vipersnek pedig maradt tíz másodperce, amit ki is használt: jött Abbingh, aki belőtte ziccerét, így mindennél drámaibb körülmények között esett ki a DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligájából…

A Vipers a kupa következő körében a Győri ETO-val találkozik. A debreceniek bizonyára még bosszúsak, mert még egy karnyújtásnyitól is közelebb volt a minden eddiginél nagyobb bravúr, de ennek ellenére is büszkék lehetünk a már így is történelmet író, világklasszisokká érő lányainkra.