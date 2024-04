Labdarúgó vármegyei I. osztály, 22. forduló

Egyeki SBSE–Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 0–4 (0–1)

100 néző. Vezette: Szűcs L. (Lévai Z., Nagy A.)

Egyeki SBSE: Magi M., Zsólyomi D. (Pap Z.), Kun R., Farkas Z. (Csala R.), Len Á., Kardos D., Ficsór B., Révész M., Kecskés G., Len Sz., Torma S. (Katona Cs.). Edző: Farkas Zoltán

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Szkirkanics Á., Tóth B., Győri R. (Virág T.), Nagy I., Mertin L., Bartha Z. (Báró I.), Nagy J., Komjáti D. (Tóth B.), Bordás Á. (Gergely D.), Szabó P., Éles M. (Kiss L.). Edző: Tamás Márk

Gól: Bordás Á. (2), Tóth B. és Virág T.

Farkas Zoltán nem nyilatkozott.

Tamás Márk: Hozta mindenki, amit kell, így megtört a jég idegenben is! Hajrá Sámson

Létavértes SC’97–BUSE 2–1 (1–1)

200 néző. Vezette: Takács I. (Szilágyi N., Pál G.)

Létavértes SC’97: Fekete S., Budácsik M. (Bora Z.), Vida F., Kontor B., Rózsa N., Ujvárosi M., Zurbó B. (Bodnár M.), Laczkó I., Mázló D., Papp Z., Buka Á. (Szabó Zs.). Edző: Papp Sándor

BUSE: Mező L., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Erdei K. (Tanka L.), Duró D., Alimán J., Ertsey Zs., Ékes G., Erdei Sz. (Magyari Cs.), Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Zurbó B., Kontor B., illetve Erdei Sz.

Jók: Mindenki

Ifi: 0–8.

Papp Sándor: Nagyon küzdelmes, de nagyon jó mérkőzést játszottuk, amit megnyertünk 2-1-re. Szeretném megdicsérni az egész csapatot, mert nagyon küzdöttek és hajtottak a múlt heti fiaskó után. Gratulálok mindenkinek, ez a szép győzelem őket igazolja, hogy van bennük tartás.

Szitkó Róbert nem nyilatkozott.

Aqua-General Hajdúszoboszló–Sárréti DSK 3–4 (1–2)

150 néző. Vezette: Szabó P. (Kövér T., Forgács K.)

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Kónya Cs., Tóth L., Plókai G. (Potor M.), Szathmári Zs., Goncalves I., Bogár M., Gomes S., Karika B. (Bordán A.), Pallagi J. (Dobi B.), Drobina M. (Bucz B.). Edző: Szabó László

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N., Balás V. (Burkus D.), Kántor T., Vass Á., Jámbor M. (Domokos A.), Nagy L., Kiss D., Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Gól: Gomes S., Tóth L., Dobi B., illetve Kántor T., Kiss N., Balás V. és Kiss Cs.

Jók: Mindenki, a mezőny legjobbja a születésnapos Vass Ádám

Kiállítva: Goncalves I.

Szabó László: Gratulálunk az Udvarinak. Jobban akarták győzelmet, mint mi és hozzáteszem, hogy 75 percig emberhátrányban játszottunk. Kiváló játékvezetés volt. Az, hogy ez a mérkőzés így alakult, az csak a mi hibánk.

Szabó Lajos: A mai napon egy nagyon jó csapat otthonába látogattunk. Azt kaptuk a mérkőzéstől, amire számítottunk. Hazai pályán támadóan lépett fel ellenfelünk, amit úgy gondolom, jól lereagáltunk. Kontrára rendezkedtünk be, amit az 5 védős rendszerük nem jól kezelt. Már a második percben kapufát lőttünk. A mérkőzés első negyedórájában Jámbor Máté, ha higgadtabb, gólokkal is vezethettünk volna. Igaz, hogy döntően befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét mikor a 28. percben büntetőhöz jutottunk és a fiatal bal védő a kiállítás sorsára jutott. 3-1-nél belealudtunk a meccsbe, bár ha Vass Ádám 20 méteres rabolás lövése a ficak kapufáról befele pattan, akkor, véleményem szerint, vége lett volna a mérkőzésnek… Ehelyett az ellenfelünk néhány perc leforgása alatt kiegyenlített a fiatal cseréknek köszönhetően. Erre én is cserével válaszoltam, és Burkus Dániel jól szállt be a mérkőzésbe. A hosszabbításban Kiss Csaba révén egy szemfüles góllal sikerült újra magunk javára fordítani a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy összességében megérdemelten hoztuk el a 3 pontot. Nagyon szépen köszönjük Tóth Lajosnak a remek vendéglátást! Sok sikert kívánunk a Szoboszló csapatának! Lelkes nézőinknek köszönjük a bizalmat és a támogatást! Érdemes fogadni Udvarira! Hajrá Udvari!

Nagyrábé Petőfi SK–Hajdúnánás FK 0–2 (0–0)

Vezette: Dr. Bendik T. (Nedeczky Zs., Dr. Kozma M.)

Nagyrábé Petőfi SK: Aranyi T., Vénig A. (Vincze G.), Kaszás Z., Sipos R., Bacsó A., Szőke M., Kocsis L., Asztalos G. (Balajti T.), Jánosi B., Balás G., Spitzmüller L. Edző: Bende Tibor

Hajdúnánás FK: Papp L., Csatári D., Bencze D. (Oláh P.), Pelles G., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Kiss L.), Lakatos N., Szilágyi P. (Andorkó S.), Qurikó M. (Fodor J.), Pápa Sz. (Kompár B.), Ésik L. Edző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs. (2)

Ifi: 1–2.

Bende Tibor: Alacsony iramú mérkőzésen, megérdemelt vendég győzelem.

Daróczi Péter nem nyilatkozott.

Monostorpályi SE–Bestrong SC 5–1 (3–1)

230 néző. Vezette: Gulyás S. (Csiszár K., Kiss B.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N. (Barta S.), Erdős B., Rostás G. (Bodnár L.), Nyilas Sz., Bíró P. (Sólyom M.), Gyügyei Z., Füzfői M. (Nagy Sz.), Sós D. (Bojti Á.), Bacsó A. (Rácz Zs.), Szilágyi A., Kónya M. Edző: Bereczky Bence

Bestrong SC: Csáki M., Hermann D., Haraszin Zs., Orbán A. (Tar G.), Nagy N., Balogh B., Vietorisz Á. (Felföldi L.), Gurbai B. (Dobi N.), Virág B. (Molnár Z.), Ferenczi T., Demeter Á. (Sütő B.). Edző: Köstner Tamás

Gól: Füzfői M. (2), Gyügyei Z. (2), Erdős B., illetve Hermann D.

Bereczky Bence: A bátran játszó Bestrong ránk ijesztett az elején, de végül magabiztosan nyertünk. Le a kalappal a vendégek előtt, nem álltak be sündisznóba, focizni akartak. Szép gólokat lőttünk, mindent elmond csapatom hozzáállásáról, hogy a nem éppen billiárdasztal hosszúpályi albérletben 11 meccsen 11-et nyert. Hajszálnyira a címvédés, jövő héten akár össze is jöhet legfőbb üldözőnk otthonában

Köstner Tamás: Az első 30 percben kifejezetten jól futballoztunk. A vezetést is sikerült megszereznünk, ám ezt követően elvezettük a mérkőzés fonalát, és ellenfelünk fölénk kerekedett. Így megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Balmazújvárosi FC–DEAC II 1–0 (1–0)

80 néző. Vezette: Nazsa T. (Szilágyi Z., Nagy R.)

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z., Veres Z. (Szabó Sz.), Rizán Zs. (Kovács B.), Bóz A., Somogyi S. (Domán P.), Nagy L. (Gabella J.), Kerekes B. (Kerekes B.), Kerek B., Éder B., Kovács M. (Harangi N.) Edző: Rákos Csaba

DEAC II: Janovits H., Kelemen Zs. (Samad A.), Dari B. (Kozma B.), Batta G., Zahuczky B. (Bencze Z.), Bárány B. (Bagdi R.), Sinyi T. (Pinczés K.), Varga B., Grecskó M., Molnár M. (Víg Zs.), Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Veres Z.

Jók: Ferenc J., Veres Z.

Rákos Csaba: Egy nagyon lendületes, jó játékot képviselő DEAC-ot sikerült legyőzni. Szervezetten, fegyelmezetten játszott a csapat. A kevés lehetőségünk közül egyet kiválasztottunk, és itthon tartottuk a 3 pontot.

Katona László nem nyilatkozott.