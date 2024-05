Kilencévnyi szolgálat után márciusban nyugdíjba ment a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség kábítószer-kereső kutyája, Mini, akinek akkora volt a hírneve, hogy egy díler egyszer inkább önként hozta elő a drogot, amikor meglátta az állatot.

Mini és vezetője, Komádi István főtörzsőrmester 2017 óta dolgozott együtt a nyírábrányi kirendeltségen a Zsaru Magazin cikke szerint. – Gyakorlatilag véletlenül találkoztunk. Meg kellett tanulnom, milyen az élet egy szolgálati kutyával. Míg egy átlagos gazdi hazamegy, megeteti őt, játszik, sétál vele valamennyit, addig mi a nap 24 órájában együtt vagyunk, dolgozunk. Sokat kellett alkalmazkodnunk egymáshoz – osztotta meg a rendőr, aki egy emlékezetes akciót is elmesélt a magazinnak.

Miután helyben már nagyon sokan ismerték a kutyát, egy feltételezett drogdíleren ütöttek rajta a rendőrök. Eleinte nem működött együtt, mire közölték, hogy keresőkutyát alkalmaznak. Amikor meglátta Minit és a főtörzsőrmestert, inkább önként előadta a tiltott szert, tudta, hogy úgyis megtalálnák.

Mini és gazdája bemutatókon is rendszeresen részt vett, ezeken nagy sikert aratott a pisztolyos különszámuk, amelynek lényege, hogy a rendőr úgy tesz, mintha pisztolyt fogna a kutyára, az pedig felágaskodik, és felteszi a „kezét”, vagyis a mellső mancsait.

Mini és kutyavezetője, Komádi István a népszerű pisztolyos mutatvány közben

Forrás: Facebook / Zsaru Magazin

– Mini azt is tudja, hogy miután „lelövöm”, eldől, és mozdulatlanul marad a földön – mesélte a kiképző-kutyavezető, akinek lehetősége volt arra, hogy Minit az állat nyugdíjazását követően megvásárolja. Természetesen élt is a lehetőséggel, így a közös munka után is együtt maradtak.