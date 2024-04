Voltak esetek, amelyek különlegességük miatt maradtak emlékezetesek. Ilyen például a 2022 januári, sárga seicentós autós üldözés, amelyben a rendőrök egy Debrecen belvárosában lévő ékszerbolt kirablóit vették üldözőbe, majd a Csapó és a Csillag utcák sarkán utol is érték a rablópárost. Az esetről videófelvételt is készített egy szemtanú, amely nemcsak az internetet járta be, de valósággal mém is lett belőle, ahogy a menekülő rablók rosszul veszik be a kanyart és egy parkoló autónak ütköznek.