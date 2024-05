Sok mindent és annak az ellenkezőjét is láttuk már a debreceni parkolókban, de egy A mercis szombati mutatványát érdemes külön is kiemelni, mert látszólag teljesen új szintre emelte a bunkó parkolás fogalmát. Az autós a Görgey utca egyik parkolójában hagyta ott a kocsiját az egyik kanyarban, akkora távolságra a padkától, hogy egy másik jármű is simán befért volna közéjük. Az esetről az egyik debreceni Facebook-csoportban jelentek meg fotók. Szerencsétlen egybeesés, hogy az utcában épp akkor volt szükség tűzoltói segítségre, és mint azt a fényképeket megosztó posztoló írta, kellett jó pár perc, hogy a katasztrófavédelem a helyszínre tudjon érni az út közepén álló autó miatt.

Ritkán látható parkolás a debreceni Görgey utcán

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalója szerint egyébként egy tízemeletes társasház harmadik emeletén keletkezett tűz aznap este, miután egy lakásban leégett az étel, emiatt a füst volt a lépcsőházban is. A tűzoltók átszellőztették a lakást és a lépcsőházat, a mentőszolgálat pedig három embert kórházba szállított.

A kommentelők is kiakadtak a parkolás miatt

A parkolás érthetően nem kis hullámokat generált a kommentmezőben, előkerült többek között, hogy nem ez az első, hogy valaki így áll meg azon a részen. „Azért gondoljanak is bele az emberek, ha így állnak, emiatt ember élet is múlhat, mert ezeken megy el jó pár perc. Inkább álljon meg arrébb, és sétáljon” – írta hozzászólásában a képek készítője.

Az indulatos kommentek nagy részét sajnos nem lehet szó szerint idézni, egy finomabb, sok lájkot kapó reakciót viszont idézünk, szemléltetve, hogy milyen irányban halad a diskurzus az eredeti poszt alatt.