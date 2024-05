A vége is izgalmasra sikeredett

A 17. versenyen ismét Pawlickié volt a főszerep, aki abban a tudatban versenyzett, hogyha nyer vagy második, biztosan övé az első hely. A lengyel klasszis így is tett, második pozíciója elég is volt a sikerhez. A 18. futamon Thorsell senkinek sem kegyelmezett, simán behúzta. Az utolsó előtti versenyen két magyar is próbált a legjobb lenni: Magosi és Füzesi is rajtrácshoz állt. Előbbi harmadik, míg utóbbi negyedik lett. A 20. futam hatalmas izgalmakkal kezdődött, de a végére Jakobsen simán nyert. Az utolsó megmérettetés után hárman is 12 ponttal álltak, így különfutam következett Jakobssen, Levedevs és Woryna között. A döntőn Levedevs és Woryna bizonyult a legjobbnak. A végső sorrend így: Pawlicki, Woryna és Levedevs lett.