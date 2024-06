Hogyan történjen otthon a felkészítés az iskolára?

A szakembertől arról is érdeklődtünk, hogyan készíthetik fel a szülők a most ballagó nagycsoportosokat a szeptemberi iskolakezdésre. – Nyáron már túlzottan nem érdemes nyaggatni a gyereket. Legyenek sokat együtt, csináljanak minél több közös programot, lehetőleg kint a szabadban. Ma már nagyon sok tábor van, szociális téren sokat adhat részt venni ezeken. Meséljenek rengeteget a gyerekeknek mesekönyvből, ha máskor nem is, de legalább lefekvéskor. Azzal is sokat segíthetnek, ha mondókáznak, és hozzá a ritmust követve tapsolnak, dobolnak. Nagyon élvezik a gyerekek, és sok mondókás könyvből válogathatunk. Énekelhetnek is, akár hintázás, biciklizés közben, mind-mind fejlesztő hatásúak. Mozogjanak sokat, és próbáljanak meg néha leülni színezgetni, rajzolgatni, a szülőknek nem kell ettől többet tenni – javasolta a szakember. Úgy látja, a szülő csak hozzátenni tud a felkészítéshez, ha közösen, örömmel várják az iskolakezdést.

Arra is rákérdeztünk, hogy mi van azokkal, akiket valamilyen oknál fogva nem készítik fel az óvodán kívüli foglalkozásokon az iskolára. Eignerné Garamvölgyi Ildikó szerint akit nem fejlesztenek, nem éri hátrány, mindenki tiszta lappal indul az iskolában, de akit felkészítenek, mindenképpen előnyre tesz szert. – Nincs hátrány, csak előny van – fogalmazott az iskola-előkészítőről szólva.