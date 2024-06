És ahogyan az élet is alátámasztja, meg is oldják, hiszen az idők folyamán rutinos szülőkké váltak, de kezdetekben sem voltak gondjaik, félelmeik. Kamilla úgy érzi, már sokkal nyugodtabb tud lenni, és a teherbírása is nagyobb. Azt is hangsúlyozza, hogy az első két terhessége alatt még nem volt elérhető az a távszemalkalmazás, amit ma már igénybe tud venni. Az anyai ösztönök és a folytonos odafigyelés segítik, kellő tapasztalata van már etetéssel, cseppentéssel, pelenkázással vagy éppen köldökkezeléssel.

Ha eldugul a lefolyó is, megpróbáljuk elhárítani a bajt, de ha éppen betonozni kell, persze, kérünk segítséget, az alapvető szükségleteinket viszont el tudjuk látni különféle praktikák által

– mondta Kamilla.

Kamilla és Tamás is látássérült, ennek ellenére teljes, boldog életet élnek

Forrás: Napló-archív

Férje, Tamás több helyen helytáll, saját masszázsszalonjukban dolgozik, de időt szán a szociális érzékenyítésre is. Őt négylábú segítője, Szusi kíséri napközben. Azt is megtudtuk, jelenleg saját szalont építenek, ezzel is bőven akad tennivaló.

A tesók is várják a kicsi érkezését

Kamilla és Tamás gyermekei már nagyon várják, hogy megszülessen a testvérük. Fanni mindenáron lányt szeretett volna, Milán pedig fiút. Szerencsére az élet úgy hozta, hogy amikor kiderült a baba neme, mindkét gyermek ott tudott lenni az ultrahangon. Amikor megtudták, hogy kislány lesz, Fanni nagyon-nagyon örült, ő már azóta karkötőket készít, és ruhákat válogat, amiben látni szeretné majd a kicsit. Milán is csak egy fél pillanatig szontyolodott el, mert hamar kiderült számára, így ő maradhat anyukája egyetlen kisfia, és húgát is nagy szeretettel várja: úton-útfélen simogatja az édesanyja hasát, puszilgatja, kérdezgeti, mikor bújik már ki.