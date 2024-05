Május 20-án, pünkösdhétfőn 16 órától egy újabb rangos salakmotor versenyt rendeznek Debrecenben. A Gázvezeték utcai Perényi Pál Salakmotor Stadion ezúttal a Grand Prix-kvalifikáció egyik viadalának ad otthont. Az esemény felvezetéseként sajtótájékoztatót tartottak pénteken délelőtt az Urban Hotel dísztermében.

Ismét rangos verseny lesz Debrecenben

Baráth Norbert, a Speedwolf Debrecen ügyvezetője azzal kezdte, hogy immár sorozatban harmadjára rendeznek a városban GP-kvalifikációs-versenyt, amely jó visszaigazolás számukra. – Debrecen az egyetlen helyszín a nemzetközi versenynaptárban, ahol SEC- és Grand Prix-kvalifikációt is rendeznek idén.

A mezőnyben valamennyi salakos nagyhatalom képviselteti magát, a résztvevő vaspapucsosoktól már mindenki járt korábban a cívisvárosban. A lett Andzejs Lebedevs személyében érkezik egy igazi nagymenő, aki a verseny fő esélyese, de ami a mostani torna pikantériáját adja, hogy minimum tíz salakmotoros van még, aki még a továbbjutásra reálisan pályázhat

– hangoztatta Baráth Norbert.

A debreceni selejtezőben 13 nemzet – Ausztrália, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szlovénia, Ukrajna, Dánia, Svédország, Németország, Lettország, Franciaország, Csehország, Lengyelország és Magyarország – 16 vaspapucsosa küzd meg egymással. 20 négy körös futamot rendeznek, de amennyiben a dobogó vagy a pontegyenlőség miatt nem dőlne el kik jutnak tovább, akár egy különfutamot is láthatunk.

A lebonyolításról A GP-kvalifikáció első körében Debrecen mellett a szlovákiai Zsarnovica, a németországi Abensberg és az olaszországi Lonigo rendez selejtezőt. Ebből a körből valamennyi helyszínről 4-4 salakszóró léphet a következő szintre, azaz a Grand Prix Challenge-be kvalifikálja magát, amit október 4-én a csehországi Pardubicében tartanak. A csehországi viadal tétje nem más, mint a 2025-ös Speedway Grand Prix-sorozatba jutás, amit a legjobb négy versenyző érdemel ki.

A salakmotoros közönség előtt le a kalappal

A Speedwolf Debrecen ügyvezetője arról is szót ejtett, hogy a nézők számára ezúttal is lesznek különböző standok, ahol akár órákkal a verseny előtt is eltölthetik az idejüket. – Büszke vagyok a közönségre, mert mindig szép számmal látogatnak ki a versenyekre, ők a salakmotorsport nagy értékei, akikre építeni lehet. Bízom benne, hogy a versenyzők is megmutatják majd a tudásuk javát, és titkon abban is reménykedünk, hogy Magosi Norbert egy-két meglepetést is tud majd okozni – mondta Baráth Norbert.