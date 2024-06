A Fiszej SE rendezte a Kelet-Magyarországi TINI országos bajnokságot május 25-én. A versenyre a nevezések a Magyar Súlyemelő Szövetséghez érkeztek, a verseny programot is a szövetség állította össze. A versenyen 12 egyesület – Fiszej SE Debrecen, Téglásért SE, Biharnagybajomi SE, Anima Core, NyíregyházI VSC, Kecskeméti TE, Kazincbarcikai VSE, Ózdi FSC, Kisújszállás, Békéscsaba, Abaújszántó és Szerencs VSE – 64 versenyzője lépett dobogóra. A nevezések alapján 5 versenyre lettek szétosztva a versenyzők. A TINI bajnokság annyiban különbözik a hagyományos súlyemelő versenyektől, hogy helyből távolugranak, és medicin labdát is dobnak a versenyzők a súlyemelés mellett.

A Kelet-Magyarországi TINI bajnokság sikeresen, jó hangulatban zajlott, reggel 9 órakor kezdtük, majd 10:30-kor Kovács István, Debrecen diáksportreferense az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy a városban a Fiszej SE által újra van súlyemelés. A debreceni klub versenyzői remekül szerepeltek, Kecskés Zoltán edző elégedett az eredményekkel – számolt be Kecskés Melinda klubelnök.

Eredmények

Parádi Kende fiú korcsoport 55 kg súlycsoport I. hely, arany minősítés🥇 és FISZEJ SE kupa 🏆

Szakítás: 25 kg✅

Lökés: 35 kg✅

Összetett: 60 kg✅

Hanna Mózes lány korcsoport , 59 kg -os súlycsoport I. hely, arany minősítés 🥇 és FISZEJ SE kupa🏆

Szakítás: 40 kg✅

Lökés: 50 kg✅

Összetett: 90 kg✅

Linda Rives serdülő korcsoport, 59 kg-os súlycsoport I. hely🥇 + a korcsoport legjobbja🏆

Szakítás: 48 kg✅

Lökés: 62 kg✅

Összetett: 110 kg✅

Kevin Azemi serdülő korcsoport 89 kg-os súlycsoport I. hely🥇+abszolút harmadik legjobb serdülő Robi pont szerint 🥉🏆

Szakítás: 70 kg új egyéni csúcs✅

Lökés: 100 kg új egyéni csúcs✅

Összetett: 170 kg új egyéni csúcs✅