Remekül kezdte a MAFSZ Divízió II.-es bajnokságot a Debreceni Egyetem amerikai futballcsapata. A fekete-fehérek a nyitányon legyőzték a Pécs Legioners gárdáját, majd az Eger Heroes otthonában is diadalmaskodtak, írja a DEAC honlapja.

Ábrán Szabolcs, a Glads vezetőedzője elmondta, szeretnének a Győr Sharks pályáján is sikert aratni vasárnap 16 órakor.

– Nagyon nehéz meccset nyertünk meg Egerben, ám ezzel nagyon jó pozícióba kerültünk. Ezért most azok a játékosok is lehetőséget kapnak, akik eddig kevesebbet játszottak. Örömteli, hogy most ők is megmutathatják, mit tudnak, jó, hogy ezúttal a meghatározó játékosok mellett szerepelhetnek. A meccs napján utazunk el, és a mérkőzés után haza, ez kissé fárasztó lesz, de hála istennek, a keretünk eléggé bő ahhoz, hogy rotáljunk. A frissesség kulcsfontosságú lesz a hétvégén – fogalmazott a gárda honlapjának a tréner.

S hogy milyen ellenfél vár a DEAC-ra?

– Abból a szempontból kétarcú a Győr, hogy fiatalok, atlétikusak, a rutinjuk viszont hiányzik. Azonban ezt a motivációjuk, a lendületük ellensúlyozza, ezáltal képesek a meglepetésekre. Mint minden meccsen, vasárnap is a győzelem megszerzése a célunk. A legutóbbi sikerünkkel bekerültünk a rájátszásba, kicsit most már arra is fókuszálhatunk. A playoff július 14-én lesz, és amennyiben a győri, vagy a kassai mérkőzésünket megnyerjük, akkor mi rendezthetjük.