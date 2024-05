A május 1-jei debreceni SEC-kvalifikációnak igazán különleges vendége volt: a helyszínen tekintette meg a versenyt Karolina Jankowska, a One Sport igazgatóságának elnöke. A lengyel cégről tudni kell, hogy ők a promóterei a Tauron Speedway Euro Championshipnek, azaz a SEC-döntőnek. Köztudomású, hogy a 2024-es széria négy fináléból áll, s az első viadalt június 8-án Debrecenben rendezik a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Ennek tudatában nem volt meglepő Jankowska elnökasszony május 1-jei cívisvárosi látogatása, aki a viadalon találkozott többek között a debreceni városvezetőkkel, Papp László polgármesterrel és Barcsa Lajos alpolgármesterrel is. A lengyel sportvezető a verseny végén elárulta, nagyon kellemes meglepetések érték a cívisvárosban, s biztos benne, hogy nagyszerű hangulatú SEC-döntőnek lesz otthona a debreceni stadion.

Karolina Jankowska, a One Sport igazgatóságának elnöke a debreceni városvezetőkkel, Barcsa Lajos alpolgármesterrel (balról) és Papp László polgármesterrel (középen)

Forrás: Boros Norbert

Tévében a SEC-döntő

A One Sporttal történt eddigi tárgyalásokról és az elnökasszony látogatásáról a SpeedWolf Debrecen sportszakmai tanácsadója, Szegedi Máté számolt be a Hajdú Online-nak.

– A lengyel cég képviselőivel márciusban volt az első személyes találkozásunk, amikor egy népes stáb érkezett Debrecenbe, a cégvezetés, a szakmai munkáért felelős csapat, a marketing és kommunikációs részleg, valamint az üzemeltetés is képviseltette magát a megbeszéléseken. Már akkor megtapasztalhattuk, hogy rendkívül szervezett, professzionális a One Sport működése. A tavaszi pályabejárás során alaposan átnézték a létesítményt, elsősorban arra koncentráltak, hogyan lehet a televíziós közvetítés hátterét biztosítani. A SEC-döntővel kapcsolatban a tévéközvetítés az egyik legfőbb tényező, aminek a kivitelezése eléggé komplikált. Várhatóan 11 kamerával közvetítik a debreceni versenyt, s ennek megfelelő infrastruktúrát kell garantálnunk. A kiemelkedő minőségérzet biztosítása érdekében lesznek mobil átalakítások, például lelátói pódium a kameráknak, valamint emelődarut is el kell helyeznünk a létesítményben – kezdte a beszélgetést Szegedi Máté, aki elmondta, a promóter tárgyalásokat folytat magyarországi televíziós csatornákkal, hogy hazánkban is látható legyen a cívisvárosi Eb-döntő.

Személyes benyomások

A SpeedWolf Debrecen és a One Sport illetékesei között a márciusi személyes találkozás óta is rendszeresen folytak az egyeztetések, online formában tárgyaltak a felek, egészen május 1-jéig, amikor is Karolina Jankowska az egyik kolléganőjével a helyszínen, azaz a Perényi Pál Salakmotor Stadionban tekintette meg a SEC-selejtezőt.

– Természetesen nem meglepetéslátogatásról volt szó, előre egyeztettünk, s nagyon vártuk őket. Talán nem meglepő, hogy az elnökasszonyék kíváncsiak voltak arra, hogy élőben, egy verseny során hogyan néz ki a stadionunk. Előzetesen nem tudhatták, mire számíthatnak a debreceni szervezéstől és nézőközönségtől. A viadal végén volt lehetőségünk nyugodt körülmények között átbeszélni a tapasztalataikat.

Mindennel nagyon meg voltak elégedve, kifejezetten tetszett nekik a közönség, kicsit félve kérdezték, hogy ezt a hangulatot lehet-e überelni a SEC-döntőn. Biztosítottuk őket arról, hogy a szakavatott közönségünk június 8-án képes lesz még jobb hangulatot varázsolni a stadionba. Elégedettek voltak a pálya minőségével, örömmel látták, hogy izgalmas csatákat vívtak a versenyzők. És volt valami, amitől teljes mértékben el voltak ájulva: a startlányok produkciója lenyűgözte őket. Azt mondták, olyan profi előadást, mint amit a Piruett Tánc Stúdió lányai produkáltak, még sehol sem láttak salakmotorpályán

– fogalmazott a szakember, aki kitért arra is, milyen benyomást tett rá a One Sport vezetője.

– Nagyon jó a nexus, mondhatni már-már baráti a kapcsolatunk. Karolina nagyon jól menedzseli a projektet, azt érezteti, hogy nincs alá- és fölérendelt viszony köztünk, sokkal inkább igazi együttműködés alakítottunk ki, mert szükségünk van egymásra. Ha ideje engedi, akkor május 20-án, a Grand Prix-kvalifikációra is Debrecenbe érkezik, de akkor szeretne hosszabb időt nálunk tölteni, mert jobban megismerné az egész várost.

Vannak még kérdőjelek

A sikeres főpróba, azaz a SEC-selejtező után a szervezők és a promóter a daugavpilsi challenge végeredményét várja. – Izgalommal várjuk a május 12-ei lettországi SEC Challenge eredményét, hiszen Daugavpilsben eldől, kik jutnak be a fináléba, s rövid időn belül annak is ki kell kristályosodnia, kik lesznek az állandó szabadkártyások a döntőben. Természetesen már arról is szó esett, hogy ki lehet Debrecenben a szabadkártyás pilóta, de ebben a dologban még nem született döntés. Szeretnénk a lehető legjobb megoldást megtalálni, mind sportszakmailag, mind a nézők érdekeit szem előtt tartva fogjuk kijelölni a 16-os startszámú versenyzőt. A SpeedWolfnál jelenleg nem akarunk előrébb tekinteni, mint a következő feladat, ami nem más, mint a soron következő verseny, azaz a május 20-ai Grand Prix-kvalifikáció – mondta Szegedi Máté.