Május 1-jén a salakmotoros egyéni Európa-bajnokság (SEC) küzdelemsorozatának selejtezője miatt bőgtek fel a motorok Debrecenben. A versenyen 12 nemzet 16 vaspapucsosa küzdött meg a továbbjutásért.

Csodálatos verseny a szupersztárokkal

Remek időben zajlott a Perényi Pál Salakmotor Stadionban közel telt ház előtt megtartott viadal, melynek 1. futamában rögtön a SpeedWolf vaspapucsosa, a rutinos Magosi Norbert is érdekelt volt. Ekkor a dán Anders Thomsen nagy előnnyel nyert az ukrán Sztanyiszlav Melnycsuk előtt, míg a Magó becenévre hallgató honfitársunk a harmadik helyen ért célba. A 2. futamban a svéd Jacob Thorssellt intették le először, majd máris pályakarbantartás következett. A rövid pauza után a Gázvezeték utcai oválon hatalmas csata zajlott, végül a lengyel Kacper Woryna örülhetett, de a versenyzők a 4. kvartettben is rendesen „pofozták” egymást – ekkor pedig a svéd klasszis, Antonio Lindback ért be elsőként.

Az első futamában másodikként végző Jevgenijs Kostigovs a pálya fellocsolása miatt éppen hogy szusszanhatott kicsit, majd ismét salakra szólították. A lett motoros remekül kapta el a rajtot, majd be is húzta a három pontot. A 6. futamban nüanszok döntöttek, a brit Adam Ellis lett a győztes. Ezt követően Magosi újfent egy egységet gyűjtött, előtte pedig a svéd duó a Thorssell, Lindback sorrendben hajtott át a célon. A 8. futam rendkívül fordulatosnak bizonyult, ugyanis az ukrán Marko Levishyn hiába állt szinte végig a legjobban, az utolsó kanyarban Thomsen előzött, így már a második sikerét aratta.

Aki kilátogatott az eseményre, bizonyára nem unatkozott. A rövid szünetekben a pályán a Piruett táncosai színesítették a programot, de a nézők sokszor a stadion külső részén található standokhoz is kilátogattak.

A 9. futam startját követően a német Julian Kuny szabálytalankodott – mely után el is bukott – és kizárták. Újraindítás jött, a Ellis pedig rajt-cél győzelmet aratott, így Thorssell és Thomsen után ő is sorozatban kétszer diadalmaskodott, majd az elit társasághoz csatlakozott Lindback is.

Ami az első két etapban összejött, az harmadik próbálkozásra nem sikerült Magosi Norbertnek, a lengyel Kacper Woryna sikerével végződő 11. futamban utolsó lett.