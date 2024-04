Rögtön egy rangos versennyel, a salakmotoros egyéni Európa-bajnokság (SEC) küzdelemsorozatának egyik selejtezőjével rúgja be a szezon ajtaját a SpeedWolf Debrecen május elsején. A SEC-selejtező legjobb négy salakszórója jut tovább a lettországi Challenge-be, ahonnan öt pilóta jut be a négyfordulós SEC-döntőbe. Itt válik még érdekesebbé a történet, hiszen a finálé első fordulójának a cívisváros ad majd otthont június 8-án, így gyakorlatilag a szerdán nyeregbe pattanó pilóták célja nem más, mint a Debrecenből végül Debrecenbe jutás. A versenyen 12 nemzet 16 vaspapucsosa küzd a továbbjutásért, itt lesz valamennyi nagy európai salakos nemzet: Svédországot, Szlovéniát, Németországot és Ukrajnát 2-2, míg Dániát, Finnországot, Nagy-Britanniát, Lengyelországot, Csehországot, Franciaországot, Lettországot és Magyarországot 1-1 vaspapucsos képviseli. A hazai versenyzőként a nézők ezúttal Magosi Norbertért szoríthatnak, de tartalékként Kovács Roland és Füzesi Richárd is bevetésre vár majd.

Barcsa Lajos alpolgárester és Baráth Norbert ügyvezető a SEC-selejtező előtti sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

SEC-selejtező: továbbviszik hagyományt

– Év elején közösen adtunk hírt, hogy különleges éve lesz a debreceni sakkmotorsportnak, hiszen nyolc komoly nemzetközi versenyt is rendeznek a stadionban – hangsúlyozta Barcsa Lajos alpolgármester a szervező SpeedWolf Debrecen és a város közös pénteki sajtótájékoztatóján. – A salakmotorra van igény a cívisvárosban, minden versenyre több ezren jönnek ki, talán a focimeccsek után ez a leglátogatottabb sportesemény a vármegyében. Nagy cégek is mellé álltak, mert felismerték technológiai sportban meglévő lehetőségeket.

A salakmotor Kelet-Magyarország sportja, büszkék lehetünk arra, hogy Debrecenben ezt a hagyományt tovább tudjuk folytatni, és egy újabb rangos versenynek adhatunk otthon a Perényi Pál Salakmotor Stadion oválján.

A nemzetközi szövetség is látja fejlődést, fejlesztést, amelyhez idén is 10 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat – mondta el Barcsa Lajos.

Dán dinamit a fő esélyes

Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője biztos benne, a szerdai SEC-selejtező kiváló felvezetése lesz a nyolc nemzetközi versenyt tartalmazó szezonnak. – A a rajtlistát böngészve az évek óta magyar szerelőkkel dolgozó dán Anders Thomsen a nagy favorit, tavaly és idén is edzőtáborozott is, remek kapcsolat alakult ki vele. De nem ő lesz az egyedüli nagymenő, hiszen a debreceni versenyre adta le a nevezését a brit Adam Ellis, a két svéd, Jacob Thorssell és a fenegyerek Antonio Lindback, valamint a lengyel, az Extraligában motorozó Kacper Woryna, ők mindannyian mindannyian nagy eséllyel pályáznak a továbbjutó négy hely egyikére. De lesznek a mezőnyben olyan feltörekvő fiatalok, akik borsot törhetnek a nagyok orra alá, és remélem meg is teszik, hiszen az még izgalmasabbá teheti majd a viadalt.

Magosi Norberttől tisztes helytállást várok, köszönöm neki, hogy ennyi aktív évvel a háta mögött még mindig szerelmese a salakmotornak, és képviseli a magyar színeket.

Kovács Rolandnak is köszönöm, hogy bár visszavonult, az első hívó szóra elvállalta az egyik tartalék pilóta szerepét – emelte ki az ügyvezető.

Fontos információ, hogy a selejtező hivatalos programja szerdán 11 órától az edzéssel kezdődik – a belépés díjtalan lesz a nézők számára –, majd 14.45-től tartják a versenyzők bemutatását, pontban 15 órától pedig elstartol az első futam. A viadalra elővételben ide kattintva lehet online lehet jegyet vásárolni.