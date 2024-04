A salakmotorsport kedvelői már dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen lassan véget ér a böjt, és a hosszú holt idényt követően május 1-jén végre felcsapódik a startszalag a Perényi Pál Salakmotor Stadion oválpályáján. A munka ünnepén egy olyan szezon veszi kezdetét, amiről lényegében csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni, ugyanis hét világversenyt, azaz Európa- és világbajnoki küzdelmeket, valamint a tradicionális Debrecen Nagydíjat láthatja a publikum. S arról se legyen senkinek kétsége, hogy igazi világsztárok érkeznek a cívisvárosba, ugyanis Ausztráliától az Egyesült Államokon, a skandináv országokon át egészen Lengyelországig a sportág legjobbjai érkeznek Debrecenbe.

A versenynaptár csúcspontja a júniusi SEC-döntő lesz, amit ebben a lebonyolítási formában még nem rendeztek Magyarországon!

A páratlan versenynaptárról, az előkészületekről és a debreceni versenyzőkről Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője beszélt a Salakszórók legújabb podcastjában.

Baráth Norbert

Forrás: Boros Norbert

Kiérdemelt viadalok

A 2024-es hazai versenynaptárban az a nem mindennapi, hogy nyolc viadalt rendeznek Debrecenben, s ebből hét (!) világverseny, s mindössze egy meghívásos erőpróba, ami nem más, mint a 49. Debrecen Nagydíj. Adódik a kérdés: mennyire volt nehéz feladat ennyi világ- és Európa-bajnoki megmérettetést a cívisvárosba „hozni”?

– Szerencsére nagyon jó lobbitevékenységet folytatott a szakágvezetőnk, Füzesséry Erik, de ehhez az is kellett, hogy versenyszervezés tekintetében mi is bizonyítottunk az elmúlt időszakban. Volt olyan esemény, ami nagyon sok gondolkodásra adott okot, és többször mondtunk rá nemet, de aztán sikerült közös nevezőt találnunk a promóterrel. De összességében nem mondom azt, hogy nagyon meg kellett izzadni ezekért a versenyekért. Úgy hiszem, az, hogy elnyertük a rendezés jogát, az egyszerűbb volt, mint azok a teendők, amik várnak ránk, gondolok itt elsősorban a lebonyolítás gyakorlati részére, a műszaki és technikai elvárások megfelelésére, valamint az anyagi oldal előteremtésére – kezdte a beszélgetést Baráth Norbert, majd a viadalok felsorolásába kezdett.

Klasszikus nyitány

– A stadion kapui márciusban már kinyíltak, akkor a lengyel Cellfast Wilki Krosno csapata, illetve Nicki Pedersen vezetésével és Grand Prix-s pilóták részvételével a dán válogatott edzőtáborozott Debrecenben. Jóleső érzés, hogy a klasszis versenyzők visszatérnek hozzánk, ami a pályánk és a munkánk megbecsülését is jelenti. A szezonnyitó versenyünk május 1-jén lesz, azaz visszatérhettünk a régi, klasszikus időpontra. Most nem meghívásos, hanem egy rangos, komoly téttel bíró Európa-bajnoki selejtező lesz a Perényi Pál Salakmotor Stadionban a munka ünnepén. Jelenleg még tart a nevezés, így nagyon kevés nevet tudunk felsorolni az indulók közül, de ha a nemzetek összetételét nézzük, akkor az hűen tükrözi, hogy nagyon jó viadalra számíthat a kilátogató közönség. Ami már biztos, hogy a brit Adam Ellis, illetve a svéd Antonio Lindback, valamint Jacob Thorssell itt lesz Debrecenben, s szerintem mindhármuknak örülhetnek a szurkolók. De rajtuk kívül is lesznek „pikáns” nevek a startlistán, ugyanis érkeznek pilóták Németországból, Dániából, Finnországból, Lengyelországból, Ukrajnából, Lettországból, Csehországból, Szlovéniából, Franciaországból és természetesen lehet szurkolni hazai indulónak. Azt szeretném, hogyha Magosi Norbert képviselné hazánkat – fogalmazott a klubvezető.

A szezon második versenyére szintet lép a debreceni szervezés, ugyanis az Eb után világbajnoki versenyt rendeznek, nevezetesen a Grand Prix egyik kvalifikációs viadalát május 20-án. A megmérettetésre valamennyi salakos nagyhatalom küld versenyzőt, így Lengyelország, Svédország, Dánia, Ausztrália, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, de rajtuk kívül Lettország, Franciaország, Szlovénia, Németország, Csehország és Ukrajna képviselője is magára ölti a mellszámot a cívisvárosban – természetesen a magyar résztvevő mellett. – Nagyon várom a neveket, s úgy vagyok vele, ha Lengyelország és Dánia a selejtezőversenyének csak a második, harmadik vagy éppen negyedik helyezettjét nevezi hozzánk, már akkor is elégedett leszek. Szerintem a helyszínválasztásnál sokat nyom majd a latba az is, ha valaki érdekelt lesz a SEC-döntőben, akkor a júniusi viadal előtt mindenképpen szeretné versenykörülmények között tesztelni a debreceni ovált. Ebből a mezőnyből – csakúgy, mint a májusi Eb-selejtezőből – mindössze négy versenyző jut tovább a challenge-be, azaz előre borítékolható, hogy öldöklő küzdelem lesz a kvalifikációs helyekért – jósolta Baráth Norbert.

A csúcsversenyről

S ha eddig a fokozatosságot vettük alapul, akkor a következő viadallal „magasabb fokozatba kapcsol”, sőt sporttörténelmi magasságokba emelkedik a versenynaptár, hiszen június 8-án rendezik a SEC-döntő első fordulóját, ami az újfajta lebonyolítási rendszerben még soha nem volt Magyarországon. – Ebből a mezőnyből még csak pár nevet ismerünk, de azok igencsak veretesek, mivel a tavalyi szezon alapján a legjobb öt pilóta, Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Janusz Kolodziej, Patryk Dudek és Andzejs Lebedevs biztosan starthoz áll nálunk. Bízom benne, hogy a daugavpilsi challenge-ből is jó versenyzők jutnak be a fináléba, s azt remélem, a sorozat promótere olyan szabadkártyásokat válogat össze, akikkel még magasabb szinte jut a mezőny, mint tavaly, vagy tavalyelőtt.

Ilyen rangos eseményt még nem rendezhetett hazánk, a mi évadunk ezzel a versennyel lett megspékelve, ez lesz a non plus ultra viadalunk az évben. Számomra még mindig utópisztikus, hogy egy ilyen szezon előtt állunk. Ha túl leszünk rajta, és a stábtagokkal egymás tenyerébe tudunk csapni, mert ezt is megcsináltuk, akkor válik valósággá az egész.

Kissé még mindig hihetetlen, milyen versenyek várnak ránk, majd talán, ha június 9-ét írunk, akkor lesz ennek igazán nagy értéke. Megmondom őszintén, hogy 2019 tavaszán, amikor a SpeedWolf megkapta a stadion üzemeltetését, nem mertem arról álmodni, hogy ez megvalósul hat év múlva – mondta a klubvezető, majd rátért a következő viadalra, az ifjúsági, azaz a 250 köbcentis Európa-bajnokság kétnapos, háromversenyes erőpróbájára, aminek július 6-án és 7-én ad otthont a Perényi Pál Salakmotor Stadion. – Ez a tipikus három az egyben: nagyon sokan szeretik ezt a fajta kávét, de kissé fura élményt biztosít. Aki már látott komolyabb 250-es versenyt, akár monitoron vagy tévén keresztül, az tudja, hogy ezek a nagyon fiatal srácok, akik 16 év alatti versenyzők, rendkívül jó futamokat tudnak produkálni. Nagy hévvel és adrenalintöltettel rendelkeznek, mégis figyelnek, vigyáznak egymásra. Parázs csatákat tudok vázolni ezekre a viadalokra is. És bízom benne, hogy a döntőben büszkék lehetünk a versenyzőnkre, Lovas Zolikára! – fogalmazott a Farkasok első embere.

Lovas Zoltán az ifjúsági Eb-n bizonyíthat

Forrás: Boros Norbert

A hagyomány, az hagyomány

A jelenlegi versenynaptár egyetlen nem világ-, vagy Európa-bajnoki viadala az augusztus 20-ai 49. Debrecen Nagydíj, amire már most jelentkeznek versenyzők, illetve szurkolók szeretnének jegyet venni. – Ez a megmérettetés elengedhetetlen része a virágkarneválnak, s kijelenthetjük, ez a hagyomány, ami Debrecenben megvalósul ezzel a 49-es számmal, tényleg párját ritkítja. Bízom benne, hogy lesz ötvenedik is, az koronázná meg méltóképpen ezt a tradicionális viadalsorozatot. Sőt, szerintem méltó búcsú lenne az akkor 50 éves Magosi Norbinak, hogy az 50. nagydíjon köszönjön el a magyar közönségtől és a szurkolóitól – reflektált a felvetésre, majd a következő versenyről, az október 12-ei flat track világbajnoki döntőről beszélt a klubvezér. – Nagy megtiszteltetés, hogy a döntősorozat utolsó fordulóját rendezhetjük, azaz nálunk koronázzák királlyá a világ legjobb flat trackesét. Ez a szakág gyerekként érkezett hozzánk négy éve, és szerintem nem kezeltük a helyén, egy standard motorversenyként tekintettünk rá. A legelső alkalommal, majd 2022-ben a sáros pályán még „tapogatózva”, óvatosan motoroztak a pilóták. Nem azt a színvonalat hozták, amit elvártam, viszont a tavalyi évben olyan viadalt produkáltak, hogy akik ott voltak a helyszínen, csakis elismerően beszéltek róla. Tényleg szenzációs derbit hoztak össze a srácok, akik a nagytestű gépeikkel igazán uralták a Perényi Pál Salakmotor Stadion oválját, fantasztikus előzéseket hajtottak végre, nagy csatákat vívtak, még bukások is akadtak, látványos volt az egész. Az, hogy egy rendező világbajnokot avathat – legyen szó bármilyen sportágról, bármilyen kategóriáról, ráadásul felnőtt mezőnyben –, az felülmúlhatatlan. Mi ezt a flat trackben tehetjük meg, egy olyan szakágban, ami szerintem alulértékelt Európában. Látva a sportág fejlődését, azt hiszem, nagyon nagy jövő előtt áll a világbajnoki sorozat, s ha a közeljövőben promótere lesz (mert ez a cél), akkor remek show-t lehet belőle csinálni – vélekedett Baráth, aki kitért arra a kérdésre, ami nagyon foglalkoztatja a szurkolókat: lesz-e idén magyar bajnoki forduló?

– Mindenképpen lesz, de az, hogy hol, mikor és milyen formában, az még képlékeny. Előfordulhat, hogy nem Magyarországon kerül megrendezésre, hanem a szakág csatlakozik egy külföldi bajnoksághoz. Ez nem újsütetű dolog, ilyen volt már korábban is, most ezen dolgoznak az illetékesek. Jelenleg kis esélyt látok rá, hogy hazánkban legyen az ob megrendezése. De van egy „ceruzás” dátum, ha minden jól alakul az idei versenyeinkkel, és lesz még erőnk, energiánk, valamint pénzünk (mert abból nagyon kevés áll rendelkezésre), akkor október 23-án szeretnénk rendezni egy versenyt. Egy olyan viadalt, ahol reményeim szerint az akkor már 16 éves Lovas Zoli, 500-as motoron ülve bemutatkozhat a közönségnek, és megvillanthatja azt a tudást, amit mindenki vár tőle – mondta.

A debreceni közönségkedvenc Lebedevs visszatér a cívisvárosba

Forrás: Boros Norbert

Lengyel, magyar két jó barát

A párját ritkító, legrangosabb viadal, azaz a SEC-döntő megrendezése nemzetközi viszonylatban is nagy visszhangot váltott ki a szurkolók körében. De vajon milyen az együttműködés a széria promótere, a lengyel One Sport és a SpeedWolf Debrecen között?

– Nagyon segítőkész a lengyel cég, eddig rendkívül korrekt partnerek. Nem egy, nem két versenyt szerveztek már saját rendezésben, és olyan kollégák dolgoznak ott, akik korábban aktív szervezők, versenyigazgatók voltak, vagy magasan jegyzett lengyel kluboknál dolgoztak. Megvan a kellő szakmai tapasztalatuk, és tényleg segítőkészek mindenben. Úgy gondolom, hogy így együtt, lengyel-magyar koprodukcióban jól kell sikerülnie ennek a versenynek. A verseny szervezéséhez, lebonyolításához a One Sportnak van egy nagyon jól használható rendezési segédlete, amire nem mondom, hogy kézikönyv, mert egy elég vastag füzet. Ebben minden le van írva, és ha az ember ezeket az utasításokat követi, testre szabja, lépésről lépésre betartja, akkor nem szabad, hogy gond, probléma legyen. Az biztos, hogy a megszokottnál nagyobb stábra, odafigyelésre és szervezettségre lesz szükségünk, de bízom benne, hogy ezt a szintet meg tudjuk „ugrani”.

Egyébként a legnagyobb felhajtás nem a verseny, hanem a televíziós közvetítés körül van, ez, ami a legnagyobb fejtörést okozza számunkra. A tévések miatt van a legnagyobb változtatásokra szükség, például pódiumokat kell felállítanunk, illetve plusz technikai és műszaki igénybevétel is keletkezik majd. Emellett az anyagiak megteremtése is komoly erőpróba elé állít bennünket, ami szintén nagyon sok fejfájást tud okozni.

Magában a verseny lebonyolításában nem látok olyan nagy kihívást, inkább a felmerülő plusz igények kielégítése jelent komoly feladatot. De izgalmas kihívás lehet az is, ha bővítenünk kell a nézőteret, mert amennyiben előzetesen nagyon nagy lesz az érdeklődés a döntőre, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. Azon is dolgozunk, hogy legyen kivetítő az eseményen, keressük rá a megfelelő partneri kapcsolatot – fogalmazott Baráth, majd a jegyárakról beszélt. – Még nincs végleges döntés, de minden erőnkkel azon voltunk, vagyunk, hogy a belépők megfizethető áron legyenek. Nem Forma–1-es árakkal kell számolni, s az is biztos, hogy olcsóbb lesz, mint nagyon sok könnyűzenei koncert belépőjegye. Azért nehéz az egyeztetés, mert nálunk 27 százalékos ÁFA terheli a jegyeket, míg Lengyelországban ez nagyjából 5 százalék. A korrekt jegyárak mellett azon is dolgozunk, hogy azok a sportbarátok, akik nemcsak a salakmotorversenyre, hanem a magyar válogatott Izrael elleni felkészülési meccsére is kíváncsiak, mindkét eseményen ott lehessenek. Jó kapcsolatot ápolunk a DKV vezetésével, s azon leszünk, hogy buszjáratok induljanak a Gázvezeték utcáról a Nagyerdei Stadionba. Bízom benne, hogy egy szenzációs „sportszombat” lesz június 8-án Debrecenben: mi egy Európa-bajnoki döntővel, a focisták pedig az Eb-árnyékában megrendezendő felkészülési meccsel örvendeztetik meg a szurkolókat – mondta.

Farkasfalka

A SpeedWolf Debrecen ügyvezetője beszélt arról is, kik képviselik a Farkasokat a salakon ebben az idényben. – Az 500-as kategóriában Magosi Norbert és Füzesi Richárd, míg a 250-eseknél Lovas Zoltán lesz a csapatunk tagja. Zolika miután betöltötte a 16. életévét, átkerül az 500-asok közé. A felsorolásból hiányzik Kovács Roland, aki nem tűnt el a sportból, hiszen rengeteget segít a pályán, sőt, ha kell, akkor beöltözik és ráül egy 250-es motorra, hogy Lovas Zolika felkészülését segítse, viszont a salakmotorozást abbahagyta – árulta el Baráth Norbert.